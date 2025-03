I due influencer romani, Er Bombolino e Ottavo Re di Roma, sono passati da essere nemici sui social ad alleati, uniti dalla volontà di fare chiarezza sullo stato di salute di Papa Francesco.

I due influencer romani al Gemelli

Nei giorni scorsi i due si sono recati personalmente al Policlino Gemelli per cercare il Pontefice ricoverato al decimo piano dal 14 febbraio. Non accettano di essere definiti complottisti, e fanno rimbalzare tale definizione su stampa e fonti ufficiali del Vaticano. “Ma quale complotto, noi cerchiamo solo la verità sul nostro Papa Francesco”, hanno riferito i due influencer romani che si dichiarano molto devoti a Bergoglio, tanto che Er Bombolino ne ha il volto tatuato sull’avambraccio. In un video pubblicato su TikTok continuano: “Vogliamo solo sapere dov’è”.

“Per noi Papa Francesco è morto”

Facendo rimbalzare le accuse di complottismo affermano: “L’unico complotto sono le false notizie che vengono diffusi divulgate direttamente dai giornalisti, direttamente dal Vaticano, direttamente da tutti i media che in realtà vogliono fare un capro espiatorio di noi che ci mettiamo la faccia”, e dichiarano: “Per noi Papa Francesco è morto”. Insomma, secondo i due influencer ora toccherebbe alle fonti ufficiali dare una prova concreta sulla salute del Santo Padre, non paghi del messaggio audio divulgato giorni fa e degli aggiornamenti quotidiani che parlano di un Papa in miglioramento.