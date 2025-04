Un’improvvisa visita del Papa

Oggi, Papa Francesco ha sorpreso tutti con una visita inaspettata alla basilica di San Pietro. Secondo fonti vaticane, il Pontefice è arrivato intorno alle , utilizzando una sedia a rotelle, per verificare i progressi dei lavori di restauro in corso. La sua presenza non è stata solo un gesto simbolico, ma anche un modo per esprimere gratitudine a coloro che stanno contribuendo a preservare la bellezza di uno dei luoghi più sacri del mondo.

Un incontro toccante con le restauratrici

Durante la sua visita, Papa Francesco si è diretto verso la Cattedra e successivamente alla tomba di San Pio X. La sua intenzione era chiara: non solo controllare l’esito dei restauri, ma anche salutare e ringraziare i lavoratori che, in queste ultime ore, stanno completando i lavori prima della presentazione ufficiale alla stampa. Tra di loro, due giovani restauratrici hanno avuto l’onore di incontrare il Papa. Una di loro, emozionata, ha salutato il Pontefice da lontano, ma Francesco ha voluto che si avvicinasse per stringerle la mano, nonostante la sua timidezza riguardo alle mani fredde.

Un gesto di riconoscimento e umanità

Le restauratrici, visibilmente commosse, hanno ricevuto i complimenti del Papa, che ha voluto informarsi sulla loro vita e sul lavoro svolto in basilica, particolarmente affollata in questo periodo di Giubileo. La visita del Papa, che è entrato dalla Porta della Preghiera, la più vicina a Casa Santa Marta, rappresenta un gesto di riconoscimento verso il lavoro silenzioso e fondamentale che viene svolto per mantenere viva la storia e la spiritualità di questo luogo. La presenza del Pontefice ha infuso un senso di comunità e di gratitudine, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione al servizio della Chiesa.