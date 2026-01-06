Il Giubileo 2025, dedicato alla speranza, ha portato a Roma milioni di pellegrini in un cammino di fede e riflessione. Tra celebrazioni solenni e momenti di preghiera, la Porta Santa della Basilica di San Pietro ha rappresentato il simbolo di accoglienza e rinascita spirituale, chiudendosi oggi, martedì 6 gennaio, con la cerimonia presieduta da Papa Leone XIV, a suggello di un anno straordinario per la Chiesa e la città.

Sicurezza e organizzazione: un’impresa collettiva a Roma per il Giubileo

Il Giubileo 2025 ha richiesto uno sforzo straordinario per garantire la sicurezza di oltre 33 milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha evidenziato il coordinamento senza precedenti tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e servizi pubblici: “L’impegno sul fronte della sicurezza va considerato il risultato di un insieme istituzionale… oltre 70.000 operatori… hanno lavorato tutti insieme per garantire la sicurezza di milioni di pellegrini”.

Massucci ha parlato di un vero e proprio patrimonio istituzionale, frutto di collaborazione e professionalità: “Tutti abbiamo dato prova di professionalità”. Il capo di Gabinetto della Questura ha aggiunto: “Il mio ringraziamento va a tutti gli attori che hanno interpretato il copione della sicurezza che pagina dopo pagina abbiamo scritto dal 24 dicembre del 2024, sino ad arrivare alla giornata odierna”.

Questa esperienza, ha concluso Massucci, rappresenta un modello per le sfide future, capace di trasformare la gestione della sicurezza in un’azione collettiva e coordinata al servizio dei cittadini.

Papa Leone chiude la Porta Santa e segna la fine del Giubileo: Mattarella tra i presenti a San Pietro

Papa Leone XIV ha sigillato la Porta Santa della Basilica di San Pietro, chiudendo ufficialmente il Giubileo 2025 dedicato alla speranza, aperto da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024.

La cerimonia ha richiamato migliaia di fedeli, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In un’atmosfera di grande solennità, tra fiori, rami verdi e il bronzo della Porta Santa che racconta la storia della salvezza, il Pontefice ha invitato i fedeli alla riflessione: “La Porta Santa di questa basilica… ha conosciuto il flusso di innumerevoli uomini e donne, pellegrini di speranza, in cammino verso la Città dalle porte sempre aperte, la Gerusalemme nuova”.

Durante la Messa dell’Epifania, Leone XIV ha sottolineato che il Giubileo è un invito alla rinascita spirituale e alla perseveranza nella fede: “Il Giubileo è venuto a ricordarci che si può ricominciare… che il Signore vuole crescere fra di noi, vuol’essere il Dio-con-noi”. Il Papa ha esortato inoltre a non trasformare i luoghi sacri in monumenti, ma a diffondere da essi “il profumo della vita”, diventando segno di una Chiesa attiva e accogliente.