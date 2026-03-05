Il casco si è rotto nell’impatto e Riccardo Cardani è rimasto privo di sensi: ora si attendono gli esiti degli esami medici dopo il grave incidente.

Un grave incidente in allenamento mette in dubbio la presenza dell’atleta italiano dello snowboard cross ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Dopo una violenta caduta sulla pista di Cortina d’Ampezzo, Riccardo Cardani ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026: chi è Riccardo Cardani

Classe 1992, l’atleta milanese originario di Robecchetto con Induno ha costruito la propria carriera sportiva partendo da una storia personale segnata da un grave incidente. A 17 anni, infatti, un sinistro in moto gli provoca la paralisi dell’arto superiore, cambiando radicalmente la sua vita. Nonostante le difficoltà, lo sport diventa presto una parte essenziale della sua quotidianità: per lui non è un semplice passatempo, ma “un tassello fondamentale” della propria esistenza.

Nel 2023 ha compiuto una scelta importante per migliorare la propria qualità di vita, decidendo di amputarsi una mano che non riusciva più a utilizzare a causa delle conseguenze dell’incidente, così da poter applicare una protesi bionica. Dopo i primi passi nel nuoto paralimpico, intrapresi anche grazie all’incoraggiamento dell’amica Giulia Ghiretti, scopre la disciplina che lo rappresenta di più: lo snowboard cross.

Con il mito di Michael Jordan e la musica dei Metallica come colonna sonora delle sue giornate, l’atleta riesce progressivamente a emergere nel panorama internazionale, ottenendo la qualificazione ai Giochi di Pechino 2022 e salendo più volte sul podio in Coppa del Mondo, fino al prestigioso oro conquistato a Big White nel 2024.

Paralimpiadi Milano-Cortina, grave incidente per Riccardo Cardani in allenamento: le sue condizioni

Come riportato dall’Ansa, durante una sessione di allenamento a Cortina d’Ampezzo, sede delle gare paralimpiche, l’atleta è stato protagonista di una violenta caduta mentre si preparava per le prossime competizioni. L’impatto è stato particolarmente duro e ha provocato la rottura del casco; subito dopo lo schianto avrebbe perso conoscenza per circa 45 secondi.

L’atleta è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e verrà sottoposto a una Tac. Il Comitato Italiano Paralimpico ha fatto sapere che “lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione… ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta”. Alla luce dell’infortunio, resta incerta la sua presenza ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026.