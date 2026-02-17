Il ritorno a casa di Lindsey Vonn segna un momento di sollievo dopo il grave infortunio subito nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa, costretta a numerosi interventi chirurgici alla gamba sinistra, affronta ora il recupero negli Stati Uniti, tra ringraziamenti al personale sanitario italiano e la determinazione a non arrendersi.

Lindsey Vonn dopo la brutta caduta alle Olimpiadi: la sfida continua tra operazioni e futuro incerto

Nonostante la gravità dell’infortunio, Vonn non si arrende e nei prossimi giorni dovrà affrontare un quinto intervento chirurgico in Colorado per completare il percorso di recupero. Tornata a casa tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, la sciatrice mantiene il suo spirito combattivo. Dopo quasi sei anni di assenza dalle piste, Vonn era considerata tra le favorite delle Olimpiadi, ma l’incidente ha cambiato drasticamente i piani. Nonostante ciò, l’icona dello sci mondiale non ha mai perso il sorriso e continua a guardare avanti, con la speranza di tornare alla normalità e, chissà, di competere ancora in Coppa del Mondo di discesa libera.

“Non riesco ad alzarmi”. Olimpiadi, le condizioni di Lindsey Vonn dopo la brutta caduta

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, 41 anni, è tornata negli Stati Uniti dopo il terribile incidente avvenuto nella discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A più di una settimana dalla rovinosa caduta, che l’ha vista fermarsi dopo soli dodici secondi di gara con il crociato sinistro già compromesso, la fuoriclasse americana è stata dimessa dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata immediatamente dopo l’incidente.

Durante i giorni di degenza, Vonn ha affrontato quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra fratturata e ha condiviso con i fan sui social: “Non mi alzo in piedi da più di una settimana… sono rimasta immobile in un letto d’ospedale dopo la gara. E anche se non riesco ancora ad alzarmi, tornare a casa è una sensazione fantastica“. La campionessa ha anche espresso gratitudine verso il personale sanitario italiano, pubblicando alcune immagini dei giorni trascorsi in ospedale.