Lindsey Vonn, icona dello sci mondiale, affronta una delle sfide più difficili della sua carriera dopo la caduta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il terzo intervento chirurgico alla gamba segna un passo cruciale nel percorso di recupero della campionessa americana che tra dolore, determinazione e supporto dei fan continua a dimostrare resilienza e coraggio.

Ecco le ultime notizie e la foto shock dall’ospedale.

Il terzo intervento per Lindsey Vonn dopo la caduta a Milano-Cortina 2026

La campionessa americana di sci Lindsey Vonn ha affrontato il suo terzo intervento chirurgico alla gamba dopo la grave caduta occorsa durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La frattura complessa riportata alla tibia sinistra ha richiesto un percorso medico complesso, con diversi interventi successivi e un lungo periodo di riabilitazione.

Lindsey Vonn, come sta dopo la caduta? Ultime notizie e condizioni

Attraverso i suoi canali social, Vonn ha aggiornato i fan condividendo una foto dal letto d’ospedale, circondata da fiori e messaggi di incoraggiamento. “Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e anche se sono lenti so che starò bene”, ha scritto, sottolineando come ogni passo verso il recupero rappresenti una conquista significativa. L’atleta ha inoltre espresso gratitudine verso il personale medico, la famiglia e gli amici che l’hanno sostenuta in queste giornate delicate.

Oltre agli aggiornamenti medici, il messaggio di Vonn ha avuto un tono di incoraggiamento e riconoscenza verso chi condivide la passione per lo sci. La campionessa ha elogiato i compagni del Team USA, definendoli fonte di ispirazione: “Congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare”.

L’incidente ha acceso i riflettori sul percorso di una carriera straordinaria, segnata da vittorie olimpiche, titoli mondiali e oltre 80 successi in Coppa del Mondo. Personalità, resilienza e motivazione, qualità da sempre evidenti nella carriera di Vonn, saranno determinanti per superare questa nuova sfida.