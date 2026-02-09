Il gelo è calato su Cortina quando Lindsey Vonn, dopo soli 12 secondi dalla partenza, è caduta violentemente sulla neve. La campionessa statunitense è stata portata via in elisoccorso. Le sue condizioni aggiornate.

Lindsey Vonn, il dramma a Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, 41 anni, è considerata una leggenda dello sci alpino mondiale. C’era grande attesa per vederla gareggiare alle Olimpiadi di Milano-Cortina lei che, nonostante a Crans Montana abbia riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ha voluto lo stesso mettersi in gioco.

Dopo solo 12 secondo dalla partenza però, il dramma. La Vonn infatti, in corrispondenza con il primo salto, è stata sbalzata in aria da un dosso che l’ha costretta a toccare la quarta porta con il fianco destro. In quel momento la campionessa ha cercato di riprendere l’equilibrio ma era troppo tardi. La gara è stata interrotta per ben 20 minuti, per prestare soccorso all’atleta, trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale.

Lindsey Vonn, gli aggiornamenti sulle sue condizioni dopo la caduta a Cortina

A seguito della caduta a Cortina, Lindsey Vonn è ricoverata da domenica all’ospedale di Treviso, dove è stata operata per stabilizzare una frattura alla gamba sinistra, quella col legamento crociato del ginocchio rotto. Non è ancora stato diffuso un il bollettino medico preannunciato per mezzogiorno, con gli uffici stampa della sciatrice statunitense che hanno fatto “tassativo divieto divulgare qualsiasi tipo di informazione, né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio“, ha detto un portavoce dell’ospedale, come riportato dall’Ansa.