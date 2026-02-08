Momenti di paura durante la gara di discesa libera femminile nell’ambito delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa 41enne Lindsey Vonn è rovinosamente caduta, restando bloccata a terra. La competizione è stata immediatamente sospesa mentre i soccorritori hanno raggiunto la sciatrice insieme ai medici. Sulla pista di Cortina è giunto anche l’elicottero di Soccorso.

Brutta caduta per Lindsey Vonn in discesa libera: le sue condizioni

Brutta caduta per Lindsey Vonn in discesa libera: le sue condizioni

Ha urlato per il dolore restando ferma in pista Lindsey Vonn, a seguito della tremenda caduta avvenuta durante la competizione di discesa libera. La campionessa americana, che sciava con il pettorale 13, è stata immediatamente soccorsa ed è giunto anche un elicottero per trasferirla rapidamente in ospedale. Sono stati momenti di grande ansia e paura per il pubblico e per i telespettatori che stavano assistendo alla gara disputata sulla pista di Cortina nell’ambito delle Olimpiadi.

L’incidente si è verificato pochi secondi dopo la partenza, andando in rotazione nel primo salto per poi cadere in modo rovinoso. Peraltro la sciatrice ha deciso di gareggiare nonostante una lesione, riportata proprio pochi giorni prima dell’avvio dei Giochi Olimpici, al ginocchio sinistro. Non sono al momento note le sue condizioni ma si teme il rischio di un ulteriore infortunio.

Incidente Lindsey Vonn, la dinamica della caduta

Nel frattempo è stata ricostruita la dinamica della tremenda caduta della campionessa. Con il braccio ha informatco una porta su un dosso, poi in aria si è sbilanciata andando ad appoggiare male il ginocchio destro, quello già infortunato e con una protesi. A questo punto ha subito la compressione prima di rotolare in pista.