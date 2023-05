Indagini immediate dopo che un 62enne è stato ucciso in strada a Taranto: si scava nel vissuto della vittima

Ancora violenza armata in Puglia, dove un uomo parcheggia e gli sparano e dove un 62enne è stato ucciso in strada a Taranto. Da quanto si apprende Cosimo Nardelli è stato colpito a morte da ignoti mentre si avvicinava al portone di casa. I media spiegano che la vittima dell’agguato aveva appena finito di parcheggiare il suo scooter quando è stato centrato da almeno cinque colpi di pistola per strada in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini.

L’agguato: 62enne ucciso in strada a Taranto

Il 62enne è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul posto, assieme ai soccorritori del 118, sono accorse la volanti della polizia e gli investigatori hanno accertato che l’uomo aveva appena parcheggiato il suo scooter. Poi, mentre si avvicinava al portone della sua abitazione è stato raggiunto dai colpi di pistola.

I primi soccorsi del vicino di casa

A soccorrere Nardelli un vicino di casa, poi l’uomo è stato caricato in ambulanza ma è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Gli agenti della squadra mobile, guidati dal dirigente Cosimo Romano stanno indagando su dinamiche, causa ed autori. Tutto questo mentre gli uomini della polizia scientifica e della Squadra Sopralluoghi hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini parallele sulla scena del crimine.