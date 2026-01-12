Il Parlamento UE ha vietato l’accesso a tutti i diplomatici e rappresentanti della Repubblica Islamica dell’Iran, in risposta alla violenta repressione delle proteste antigovernative nel Paese.

Proteste in Iran, azioni dell’Ue e contesto internazionale

L’Unione Europea starebbe valutando nuove sanzioni contro l’Iran, come riportato da Xinhua. Un portavoce della Commissione Europea avrebbe confermato che Bruxelles sta preparando provvedimenti più severi, destinati a individui e organizzazioni responsabili di “gravi violazioni e abusi dei diritti umani“.

La questione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), già sotto sanzioni, resta centrale, con discussioni in corso sulla possibile designazione come organizzazione terroristica.

La decisione del Parlamento Europeo si inserisce in un contesto globale di condanna della repressione iraniana: diversi ambasciatori europei, tra cui quelli di Germania, Francia, Italia e Regno Unito, sono stati convocati dalle autorità di Teheran in risposta al sostegno dei loro governi ai manifestanti.

Iran, Parlamento Ue vieta ingresso ai funzionari di Teheran: l’annuncio della presidente Metsola

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato una misura senza precedenti: tutti i diplomatici e rappresentanti ufficiali della Repubblica Islamica dell’Iran sono temporaneamente esclusi dall’accesso a tutte le sedi del Parlamento europeo, a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. «Non può essere business as usual», ha sottolineato Metsola, evidenziando che la Camera non può proseguire come se nulla fosse accaduto.

La decisione arriva in risposta alla brutale repressione delle proteste antigovernative in Iran, dove si stima siano state uccise oltre 500 persone. La presidente ha aggiunto: “Questa Camera non contribuirà a legittimare questo regime che si è sostenuto attraverso la tortura, la repressione e gli omicidi“.

Metsola ha sottolineato che il Parlamento “ha compiuto un ulteriore passo avanti” per dimostrare solidarietà ai cittadini iraniani e riaffermare il rispetto dei diritti umani come principio imprescindibile della politica europea.