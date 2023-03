Ravenna: parto sulle scale di casa in diretta telefonica col pronto soccorso

A Brisighella, in provincia di Ravenna, è successa una cosa da film. Una di quelle che penseresti di vedere soltanto sullo schermo, almeno finché non ci sei dentro. Una donna ha partorito sulle scale di casa. Evidentemente il bambino era impaziente di venire al mondo.

Parto sulle scale di casa, i dettagli

Le prime doglie, la corsa stroncata sul nascere. Una coppia non è riuscita ad arrivare all’ospedale di Ravenna in tempo. Il parto è avvenuto naturalmente, e a gestirlo ci hanno pensato mamma e papà, al telefono con l’operatrice del Pronto Soccorso locale. Quando è arrivata l’ambulanza il bebè era già nato, e gli operatori sanitari si sono limitati a constatare se mamma e neonato stessero bene (e la risposta, per fortuna, è stata sì).

Parto sulle scale di casa, le parole del Pronto Soccorso

“È stato un lavoro d’equipe, volto in primis a tranquillizzare i genitori, e in secondo luogo a dare tutte le indicazioni del caso, ad esempio su come comportarsi non appena la testa del bambino fosse emersa” ha spiegato Marco Vitali, coordinatore di Romagna Soccorso. “È importante anticipare ai genitori quello che avverrà nelle varie fasi del parto, in modo da fare sì che non si trovino mai impreparati. Come prima cosa abbiamo chiesto al padre alcuni dettagli sull’ultima ecografia eseguita, per avere la certezza che il parto potesse avere luogo in maniera naturale”.