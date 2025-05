Orrore a Roma, partorisce e getta il bimbo nel water: arrestata una 29enne co...

Orrore a Roma, partorisce e getta il bimbo nel water: arrestata una 29enne co...

Orrore alle porte di Roma, a Montecompatri, dove lo scorso mese di ottobre una donna, dopo aver partorito, aveva gettato il bimbo nel water. Ora è stata arrestata con l’accusa di omicidio.

Orrore a Roma, partorisce e getta il bimbo nel water

Una donna di origini nigeriane lo scorso mese di ottobre a Montecompatri, alle porte di Roma, dopo aver partorito di nascosto, ha gettato il neonato nel water.

Le indagini sono partite dopo le segnalazioni dei medici del Pronto Soccorso, dove la donna si era presentata per una emorragia, negando però di aver partorito. Il corpo del piccolo è stato trovato in un tombino collegato alle tubature di scarico dell’abitazione di due amici della donna. Secondo le prime ricostruzioni, la donna nigeriana, di 29 anni, era incinta di 25-26 settimane, avrebbe indotto il parto a casa di alcuni amici, per poi gettare appunto il corpo del piccolo, che era nato vivo, nel water. L’esame del DNA ha confermato che fosse suo figlio.

Partorisce bimbo e lo getta nel water, scatta l’arresto per omicidio

Dopo le conferme grazie all’esame del DNA, la 29enne nigeriana è stata rintracciata e arrestata dalla Polizia in zona Finocchio, alle porte di Roma. Ora si trova in carcere di Rebibbia con l‘accusa di omicidio.