É stata trovata dallo zio con la testa nell’acqua del water seduta sul quale poco prima la madre l’aveva partorita. É drammatico quanto accaduto in un’abitazione di Ciriè, in provincia di Torino, dove una donna di 38 anni ha dato alla luce una neonata partorendo nel wc: la piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove si trova ricoverata in terapia intensiva; la madre dal canto suo avrebbe dichiarato di non essersi resa conto di essere incinta.

I primi aggiornamenti dalle indagini.

Donna dà alla luce una neonata partorendo nel wc: ricovero d’urgenza e indagini

Un’indagine è stata avviata con, come ipotesi di reato, il tentato infanticidio dopo che una donna di 38 anni ha partorito accucciata sul water di casa nel Torinese. Ne dà notizia Sky TG24 mentre emergono ulteriori particolari in merito a quanto accaduto. A cominciare dal fatto che la neomamma avrebbe rivelato di non sapere di essere incinta. Ad aprire il fascicolo è stata la procura di Ivrea che sta raccogliendo testimonianze ed effettuando indagini per chiarire cosa sia effettivamente accaduto.

Stando alla ricostruzione dei fatti la 38enne si trovava da sola nell’abitazione di Ciriè quando ha partorito e successivamente è stato lo zio a trovare la neonata con la testa nell’acqua del water e a chiedere aiuto. La piccola è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi.

Questo dopo l’intervento degli operatori del 118 che hanno assistito madre e figlia: la neonata è stata rianimata prima di portarla nel presidio sanitario locale. Da qui ne è stato disposto il trasferimento nel nosocomio torinese Maria Vittoria. La madre ha perso molto sangue ed è stata condotta all’ospedale di Ciriè. Secondo quanto emerso la donna era già seguita dai servizi sociali e dai servizi psichiatrici. I carabinieri stanno indagando di concerto con la Procura.