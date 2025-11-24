Macabro ritrovamento nelle acque del fiume Lambro, a Monza. Nel pomeriggio di lunedì 24 novembre è stata infatti segnalata la presenza di un cadavere: le forze dell’ordine e la scientifica sono giunti sul posto dopo la telefonata transennando l’area per recuperare il corpo ed avviare le indagini atte a determinare quello che può essergli accaduto.

Nel frattempo sono state fornite le prime informazioni in merito a sesso, età e luogo di ritrovamento del corpo.

Trovato un cadavere nel fiume Lambro a Monza: avviate le indagini

Sono in corso le indagini per far luce sulle circostanze della morte di una persona, un uomo di età compresa tra i 70 e gli 80 anni trovato nelle acque del fiume Lambro nel territorio del comune di Monza. Il ritrovamento, stando a quanto riportato da Fanpage sulla base delle prime informazioni rese note, sarebbe avvenuto nelle vicinanze del Ponte delle Catene e del parco cittadino, all’altezza del viale Valle dei Sospiri, verso le 15 del pomeriggio.

Sul posto sono giunti d’urgenza medici e paramedici del 118 ma nonostante la tempestività dell’intervento non è stato possibile fare altro che constatare il decesso sul posto dell’anziano. Nell’area del ritrovamento sono arrivati anche i vigili del fuoco di Monza, gli agenti della Questura di Monza ed i carabinieri della compagnia di Monza. L’area è stata transennata e sono state avviate le indagini: non vi sono al momento ipotesi concrete ed occorrerà anche determinare da quanto tempo il cadavere si trovasse riverso nel fiume.

Potrebbe essere stato colpito da un malore ma non si escludono le possibilità di un gesto estremo o di un omicidio. Saranno le forze dell’ordine a determinare, anche in virtù degli esiti di un probabile esame autoptico, cosa possa essergli accaduto.