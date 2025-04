Circa 10 milioni di italiani in viaggio per le festività pasquali e i ponti primaverili.

Un viaggio atteso da milioni di italiani

Con l’arrivo della Pasqua, si prevede che circa 10 milioni di italiani si metteranno in viaggio per raggiungere le località turistiche o tornare a casa. Questo tradizionale esodo, che coincide con i ponti primaverili, rappresenta un momento di grande mobilità per il paese. Gli studenti, in particolare, beneficeranno di una lunga vacanza di 10 giorni, con le prime partenze che inizieranno già nel pomeriggio della chiusura delle scuole. Le strade e le autostrade italiane si preparano a un aumento significativo del traffico, con picchi attesi nei giorni precedenti e successivi alla festività.

Piani di intervento per limitare i disagi

Per affrontare questa situazione, Anas ha elaborato un piano strategico volto a ridurre i disagi per gli automobilisti. Tra le misure adottate, spicca la decisione di rimuovere fino all’80% dei cantieri attivi sulle strade e autostrade, permettendo così un flusso di traffico più scorrevole. Questa iniziativa è fondamentale per garantire la sicurezza e il comfort dei viaggiatori, che spesso si trovano a dover affrontare code e rallentamenti durante i periodi di alta affluenza.

Consigli utili per gli automobilisti

Per chi si metterà in viaggio, è consigliabile pianificare il percorso in anticipo, tenendo conto delle previsioni del traffico e delle eventuali chiusure stradali. Utilizzare applicazioni di navigazione aggiornate può aiutare a evitare ingorghi e a trovare itinerari alternativi. Inoltre, è importante controllare le condizioni del veicolo prima di partire, assicurandosi che tutto sia in ordine per un viaggio sicuro. Infine, è sempre utile partire con un margine di tempo extra per affrontare eventuali imprevisti lungo il tragitto.