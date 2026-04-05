Pasqua in San Pietro: il discorso di Papa Leone XIV e la veglia per la pace

Il 5 aprile 2026 la celebrazione di Pasqua si è svolta sul sagrato della Basilica di San Pietro con una partecipazione straordinaria di fede e simboli istituzionali. Il Papa Leone XIV ha presieduto la messa e, dalla Loggia delle Benedizioni, ha impartito la tradizionale benedizione Urbi et Orbi, accompagnata da un percorso nella piazza a bordo della papamobile per salutare i fedeli anche su Via della Conciliazione. In attesa del momento solenne si sono schierate le bande in alta uniforme e i reparti d’onore, a sottolineare il carattere pubblico e solenne della giornata.

Il contenuto del discorso pontificio

Nel suo intervento il Pontefice ha posto l’accento sulla necessità di non abituarsi alla violenza: la risurrezione, secondo il Papa, indica una via che rifiuta la vendetta e promuove il bene comune. Con parole rivolte sia ai fedeli sia ai leader mondiali, Leone XIV ha esortato a deporre le armi e a scegliere il dialogo invece della sopraffazione, ricordando che la vera forza non mira a imporre ma a costruire insieme. L’appello alla responsabilità collettiva è stato accompagnato dall’annuncio di una veglia per la pace prevista per l’11 aprile, invitando tutti a unirsi in preghiera.

Lingue, auguri e tono del messaggio

Per raggiungere il più ampio pubblico possibile il Papa ha rivolto gli auguri pasquali in dieci lingue, incluse l’arabo e il cinese, offrendo un messaggio di speranza universale. La formula rituale è stata usata per richiamare il significato della Pasqua come vittoria della vita sulla morte, mentre il tono del discorso ha alternato denuncia delle ingiustizie e proposta di impegni concreti, con l’invito a non lasciarsi vincere dall’indifferenza come risposta al male.

La cornice della celebrazione e la presenza delle forze d’ordine

La scenografia di Piazza San Pietro ha mescolato elementi religiosi e istituzionali: schierate in prima fila le bande in alta uniforme, tra cui la banda palatina della Gendarmeria Vaticana e la banda dei Carabinieri, mentre erano visibili i drappelli della Guardia Svizzera pontificia e delle forze interforze italiane. Secondo i dati comunicati dai canali vaticani, la piazza ha accolto circa 50mila persone, che hanno applaudito al termine della messa e accolto con calore il passaggio della papamobile.

Momenti e gesti significativi

Tra i gesti che hanno segnato la giornata, il Papa è tornato tra la folla per salutare pellegrini che non avevano trovato posto in piazza, creando un’immagine di prossimità. Allo stesso tempo, le preghiere dei fedeli hanno richiamato drammi internazionali e richieste di giustizia: una preghiera in cinese per i popoli in guerra e una in portoghese per i poveri hanno messo in luce temi sociali ed etici richiamati anche dall’omelia e dai messaggi di altri esponenti religiosi presenti.

Voce della Chiesa e reazioni ufficiali

Oltre al discorso del Pontefice, diverse figure ecclesiastiche hanno ripreso il tema della speranza attiva: il Patriarca di Gerusalemme ha invitato a non confondere la pace con una semplice tregua armata, ricordando che la Pasqua impone di rinnovare il coraggio di ricominciare e di disarmare il cuore. L’arcivescovo di Lecce ha denunciato come la guerra continui a insanguinare la festa, ponendo l’accento sulla responsabilità morale di chi esercita il potere. Anche il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio di auguri, sottolineando il valore del dialogo e della convivenza pacifica nel contesto delle tensioni globali.

Conclusioni e prospettive

La giornata di Pasqua, segnata dalla messa e dalla benedizione Urbi et Orbi, ha ribadito l’impegno della Santa Sede su temi di pace e giustizia. Il richiamo a rifiutare l’indifferenza e la convocazione della veglia per la pace rappresentano un invito concreto rivolto non solo ai credenti ma alla comunità internazionale. In un tempo segnato da conflitti e disuguaglianze, il messaggio pasquale è stato presentato come una chiamata alla responsabilità collettiva e alla costruzione di relazioni rispettose, per trasformare il lutto in speranza e l’ostilità in dialogo.