Una passeggera ha reagito male al fatto di non poter tenere in braccio il cane su un aereo. Ha insultato il personale e ha lanciato una bottiglia. I fatti sono avvenuti su un volo Delta Airlines da Atlanta, in Georgia, diretto a New York.

Passeggera insulta e lancia una bottiglia in aereo perché non può tenere il cane in braccio

Una passeggera si è scagliata contro i presenti sul volo Delta Airlines, diretto da Atlanta, in Georgia, a New York, dopo che gli assistenti di volo le hanno chiesto di scendere dall’aereo perché era salita a bordo con il suo cane e pretendeva di tenerlo in braccio. Lo scontro verbale è scoppiato dopo che alla donna è stato chiesto di mettere il cane nella borsa per animali domestici in modo che potesse volare legalmente con gli altri passeggeri.

La situazione è peggiorata quando un membro dell’equipaggio ha chiesto alla donna di scendere dall’aereo. Il video è stato pubblicato su Reddit e mostra la giovane che reagisce male. “Oh no, no, tesoro, allora stiamo per litigare” ha dichiarato la donna, insistendo sul fatto di aver messo il cane nella borsa quando le è stato chiesto. Nonostante questo le è stato chiesto di scendere dall’aereo, dicendole che sarebbe stata rimborsata.

La rabbia della passeggera

La passeggera era furiosa. “Vaf******o! Fan***o a tutti voi” ha iniziato ad urlare. Ha fatto il gesto di riporre le sue cose nello zaino quando un altro passeggero che la stava riprendendo le ha detto “scendi dall’aereo”, facendola arrabbiare ancora di più. “Lo sto facendo! Stai zitto, ca**o. Spegni il fottuto telefono” ha urlato la donna, per poi lanciargli una bottiglia d’acqua. Un assistente di volo è intervenuto, cercando di capire se qualcuno era stato colpito.

La donna ha chiesto perché la stessero riprendendo e un membro dello staff ha spiegato che “chiunque può registrare qualsiasi cosa“. “Hai appena colpito un passeggero con una bottiglia. Nessuno che si comporta in questo modo può volare con noi” ha aggiunto il perosnale. La donna è stata scortata fuori dall’aereo, ma prima ha cercato di strappare dalle mani un telefono ad un passeggero che la riprendeva.