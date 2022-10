L'aereo è finito nella tempesta ed è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza. Solo tanta paura per i passeggeri che per fortuna sono illesi.

Il volo Latam Airlines partito da Santiago del Cile e diretto ad Asunción, in Paraguay ha vissuto dei minuti d’inferno. Il velivolo è finito nella tempesta ed è stato richiesto un scalo urgente. Fortunatamente non ci sono vittime.

Paura ad alta quota, aereo finisce nella tempesta: urla di panico a bordo e luce che va via

Urla, preghiere e pianti. Così si può descrivere il drammatico volo che è stato dirottato all’aeroporto della città di Foz do Iguaçu, nello stato brasiliano di Paraná. Le turbolenze erano troppo forti e i piloti non potevano proseguire verso la rotta stabilita. Le condizioni meteo sono cambiate all’improvviso e non era di certo prevista una tempesta di questa portata. Nel video si possono vedere alcune parti in cui è ripreso il cielo fuori dal finestrino e il momento esatto in cui sono andate via le luci a bordo.

#Video 🔴| Momentos de terror vividos en el interior del A320 en el regreso de IGU a ASU captado por un pasajero del vuelo LA1325 de @LATAMAirlines pic.twitter.com/2CG1Wa2bmk — @sgaspotting_ (@sgaspotting1) October 27, 2022

🇵🇾🚨 El Avión de Latam sufrió un vuelo de terror que partió de Chile y fue desviado por una tormenta. El avión aterrizó en Paraguay de milagro, sin un motor y con el parabrisas roto.#Paraguay #LatamAirlines #Noticias pic.twitter.com/PLEqgAryEH — 📲 Indepe News (@NewsIndepe) October 27, 2022

Passeggeri salvi, aereo distrutto

A bordo vi erano 48 passeggeri e, un po’ per fortuna, un po’ per la bravura dei piloti non hanno subito danni e sono atterrati sani e salvi in Brasile nonostante la loro rotta fosse il Paraguay. L’aereo ha invece subito grossi danni. Alcuni hanno già etichettato i due piloti come eroi. Ecco un altro video in cui i conducenti del velivolo parlano alla torre di controllo.