L'allarme dell'associazione Earth: "In estate tante chiamate per la presenza di serpenti nelle case".

Un serpente non velenoso è stato catturatoin un reparto dell’ospedale San Camillo di Roma. L’associazione Earth avverte: “Tante le segnalazioni in estate”.

Serpente catturato al San Camillo di Roma

Attimi di paura a Roma: in un reparto dell‘ospedale San Camillo è stato individuati e poi catturato un serpente non velenoso.

Ad intervenire è stata l’associazione Earth, contatta dall’azienda ospedaliera, che così commenta: “L’ospedale aveva cercato aiuto ai numeri istituzionali ma non esiste a Roma un servizio di recupero fauna selvatica, così sono stati indirizzati all’associazione di tutela ambientale“.

Allarme serpenti nella Capitale

Come spiega la presidente nazionale di Earth Valentina Coppola, aumentano giorno dopo giorno le chiamate e segnalazioni relative alla presenza di piccoli rettili in case e ed edifici pubblici:

“Riceviamo decine di chiamate al giorno per la presenza di serpenti in case private, cantine, scuole ed edifici pubblici. Con il caldo torrido i serpenti cercano refrigerio e fonti di acqua, inoltre tra fine agosto e settembre si schiudono le uova del serpente ‘biacco’ e nascono i piccoli lunghi 20-25 cm. L’ ultima segnalazione a Roma è solo di poche ore fa in un garage sull’ Ardeatina“.

Come specifica l’associazione, è possibile inviare la foto del rettile pe identificare la specie. Nel caso si trattasse di specie velenose come vipere, è meglio allertare i Vigili del Fuoco e la Guardia Forestale.