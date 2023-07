Florida, aereo precipita per 1500 metri ma il pilota riesce nella manovra sal...

Tragedia sfiorata in Florida: un aereo con oltre 170 passeggeri è precipitato per 1500 metri, ma il pilota è riuscito nella manovra salvavita.

Paura in Florida: forti turbolenze su un volo di linea

Gli aerei sono i mezzi di trasporto più sicuri al mondo, ma allo stesso tempo, sono quelli che, in caso di incidenti, lasciano poche speranze di sopravvivenza. E quello che è successo con il volo Allegiant 227, partito dalla Carolina del Nord e diretto a St. Petersburg, in Florida, è un esempio.

A riportare la notizia è stata la nota agenzia media CNN, che ha parlato di una serie di «forti turbolenze prima dell’atterraggio» per il volo in rotta da Asheville a St. Petersburg.

Aereo precipita per 1500 metri

Erano 179 i passeggeri a bordo che, ad un certo punto, hanno davvero temuto il peggio quando l’aereo ha iniziato a precipitare nel vuoto per oltre 1500 metri, dopo aver subito uno stallo. Minuti interminabili, in cui coloro che stavano a bordo hanno rischiato la vita.

All’Allegiant 227 mancavano 15 minuti per atterrare e si stavano svolgendo le manovre di preparazione. Per fortuna, alla fine, tutto si è risolto per il meglio grazie al pilota che è riuscito a compiere una manovra salvavita esemplare, evitando lo schianto.