Paura in Turchia, giostra rotta al luna park: persone sbalzate dall’attrazione, tre bimbi feriti

Paura in Turchia, giostra rotta al luna park: le persone sono state sbalzate dall’attrazione mentre tre bambini sono rimasti feriti in modo lieve.

Paura in Turchia, giostra rotta al luna park: le persone sono state sbalzate dall’attrazione mentre tre bambini sono rimasti feriti in modo lieve.

Paura in Turchia, giostra si rompe al luna park: persone sbalzate dall’attrazione

Momenti di puro terrore al Parco Ataturk di Adalia, in Turchia.

Nel parco divertimenti, infatti, una giostra si è improvvisamente rotta gettando nel panico sia coloro che vi si trovavano a bordo che le persone che stavano aspettando il loro turno per salire o che attendevano che il proprio figlio o gli amici ultimassero la corsa.

A quanto si apprende, al momento dell’incidente, sulla giostra erano presenti anche alcuni bambini.

Il drammatico evento segnalato al Parco Ataturk di Adalia è stato filmato e il video è stato diffuso sui social media, diventando rapidamente virale.

Il video dell’incidente: tre bimbi rimasti feriti

Dalle immagini condivise online, è emerso che il problema è stato provocato da un malfunzionamento nel braccio meccanico della giostra rotta al luna park.

Il malfunzionamento ha causato il distaccamento del basamento. Le persone a bordo dell’attrazione, quindi, sono state sbalzata fuori dalla struttura in funzione. In un attimo, il parto divertimenti turco è stato travolto da urla e paura mentre i presenti tentavano di trarre in salvo i bambini.

In seguito all’incidente, non è stata segnalata la presenza di vittime ma tre bambini sono stati trasferiti in ospedale dopo le ferite di portate. Le autorità locali hanno riferito che i piccoli non si trovano in pericolo di vita.