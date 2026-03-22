Prima una violentissima esplosione simile ad un boato, poi il crollo. É quanto accaduto domenica 22 marzo nel quartiere Piana del Sole a Roma dove è stata sventrata un’intera palazzina; ma anche altri tre edifici sono rimasti coinvolti, riportando danni ancora da quantificare. Si tratta di una situazione di emergenza: molte ambulanze sono giunte in loco insieme a squadre dei vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Il primo terribile bilancio.

Crolla una palazzina a Roma: il boato e le urla. I primi aggiornamenti

I residenti hanno avvertito una violentissima esplosione e chi per primo ha raggiunto la zona dalla quale si è sviluppata la deflagrazione si è trovato dinnanzi ad un cumulo di macerie. Una intera palazzina è infatti crollata e l’incidente ha provocato il danneggiamento di altri tre edifici circostanti. Il tutto è avvenuto nel quartiere romano di Piana del Sole.

Stando ad una prima ricostruzione almeno settanta persone sarebbero scese in strada a seguito dell’esplosione provocata, si ipotizza, da una possibile fuga di gas o l’esplosione di una bombola di Gpl. Squadre dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 sono intervenute tra via Tavagnasco e via Castellinaldo, in zona di Ponte Galeria, a sud ovest del centro cittadino. Anche la polizia è intervenuta per interdire l’area all’accesso di curiosi. Il primo bilancio, in via di aggiornamento, è di due feriti gravi.