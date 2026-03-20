Una notizia arriva dalla provincia di Roma e non è certamente delle più positive, sarebbe infatti scoppiato un casale abbandonato e sarebbero morte delle persone, il motivo della deflagrazione non è stato ancora reso noto ed i Vigili del Fuoco sono sul posto per tentare di costruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’esplosione si è verificata ieri sera

Il prefabbricato ormai in disuso è utilizzato principalmente da persone senza fissa dimora come riparo per la notte.

Ieri nel corso della serata nella zona, in via delle Capannelle 221 a Roma, è stato udito un forte boato ma non era chiaro che cosa fosse successo di conseguenza non è stato diramato alcun allarme.

Casale esploso, due persone morte

Questa mattina a seguito della segnalazione di cittadini che hanno visto l’edificio in pezzi il personale dei vigili del fuoco è arrivato sul posto.

Nelle ricerche sono stati rinvenuti i corpi di un uomo e di una donna, come riportato da TGCom24. Le generalità dei due, molto probabilmente senza fissa dimora, non sono ancora state rese note.

Solo l’esame autoptico del medico legale potrà difatti risalire alle identità delle vittime. Nel frattempo le ricerche si sono ampliate per verificare se nei paraggi vi fossero anche altre persone che sono scampate all’esplosione.

In rinforzo ai Vigili del Fuoco anche la Polizia Locale di Roma per velocizzare la chiusura del caso.