Una importante operazione di emergenza è stata avviata nella tarda mattinata di domenica 15 febbraio in Val Veny, a causa di una imponente valanga che ha travolto alcuni sciatori fuoripista sopra Courmayeur. I soccorritori stanno raggiungendo la zona della valanga, nel canale dei Vesses, dove almeno tre persone sarebbero state investite dalla massa di neve staccatasi dalla montagna, per capire se siano rimasti bloccati o se siano riusciti a mettersi in salvo.

Al lavoro gli uomini del soccorso alpino valdostano che, in una nota, ha confermato il coinvolgimento di alcune persone.

Valanga sopra Courmayeur, diversi sciatori travolti: la situazione

Stando a quanto si apprende diversi sciatori, il numero ancora provvisorio è di almeno tre e fino a sei persone, sarebbero stati travolti dalla valanga mentre sciavano fuoripista nel canale dei Vesses. La slavina si è staccata in Val Veny, sopra Courmayeur, e qui sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino valdostano: “Risultano persone coinvolte. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso” hanno comunicato in una breve nota. In precedenza un’altra valanga si era verificata in zona Tesino, in Trentino: una persona è stata estratta dai compagni dopo essere rimasta parzialmente sepolta.

La situazione in Valle D’Aosta è in fase di sviluppo: stanno operando anche gli uomini della Guardia di Finanza di Entreves e diversi elicotteri, almeno tre, sono stati attivati per avviare una serie di sorvoli sull’area allo scopo di individuare segnali dell’apparecchio Artva per le ricerche in valanga.