Il corpo di Carlo Giovanni Gatti è stato rinvenuto nella camera da letto, da alcuni partenti.

Pavia, anziano trovato morto in casa: ascoltata la badante

L’anziano versava in un lago di sangue, nella sua casa di Canavera frazione di Ruino, nell’Oltrepò Pavese. I familiari hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per far luce sul decesso. Insieme agli uomini dell’Arma, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che però hanno potuto fare ben poco. Da una prima analisi la causa della morte sembrerebbe la profonda ferita alla testa, non è tuttavia ancora chiaro da cosa sia stata provocata.

Le indagini

I carabinieri hanno fermato la badante dell’89enne, una donna di 40 anni di origine italiana, che sarà ascoltata presso la caserma di Voghera, in provincia di Pavia. La Procura ha disposto l’autopsia sulla salma, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica della morte e l’ora del decesso. Secondo le prime testimonianze sembrerebbe che la vittima vivesse da solo, aiutato dalla badante che ora sarebbe essere nel mirino degli inquirenti per omicidio volontario che potrebbe essere derubricato in preterintenzionale. Al momento parrebbe però che la donna abbia richiesto la presenza del suo avvocato, avvalendosi della facoltà di non rispondere.