Pd: Boccia, 'Paganelli appassionato della politica e grande organizzatore'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Con Lino Paganelli scompare un appassionato della politica, un grande organizzatore, un uomo capace di trasformare le idee in fatti e importanti eventi, come le grandi manifestazioni che hanno segnato la nascita del nostro partito. A nome di tutte le senatrici e i senatori del Gruppo Pd in Senato, esprimo il più profondo cordoglio ai suoi famigliari che abbracciamo forte. Ciao Lino”. Lo dichiara il presidente del Gruppo Pd in Senato Francesco Boccia.