PD, Elly Schlein potrebbe sciogliere la riserva il 4 dicembre: "Abbiamo bisogno di vederci"

Nessun passo indietro da parte di Elly Schlein.

La neo deputata tra le fila dei Dem ha annunciato, attraverso un video pubblicato sui social, che la riserva potrebbe essere sciolta a breve e precisamente già nella mattinata di domenica 4 dicembre: “Abbiamo bisogno di vederci”, è quanto ha affermato a tale proposito. Il nome di Elly Schlein va ad aggiungersi ad altri già in campo come Stefano Bonaccini e Paola De Micheli.

PD, Elly Schlein va verso la candidatura alla segreteria del Partito: l’annuncio sui social

Elly Schlein ha portato avanti la sua candidatura alla segreteria del partito annunciando: “Abbiamo bisogno di vederci, con le tante persone con cui ci siamo scritti e sentiti in queste settimane dentro il Pd e il suo processo costituente, come fuori. Abbiamo bisogno di confrontarci attorno a quella visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come contributo a questo percorso, abbiamo bisogno di organizzarci, di costruire insieme una nuova strada, che parta da noi e attraversi il paese per cambiarlo”.

Tra le ipotesi anche Enzo Amendola

Nel frattempo tra le ipotesi che sarebbero state tirate in ballo nei giorni scorsi c’è anche l’ex ministro degli affari europei Enzo Amendola. Altro nome che potrebbe prendere corpo è quello di Matteo Ricci. Proprio quest’ultimo ha trovato il sostegno da parte di Goffredo Bettini e Andrea Orlando: “Apprezzo l’approccio che Ricci ha messo in campo, perché ha provato a caratterizzarsi partendo dai problemi del Paese”, ha rilanciato quest’ultimo.