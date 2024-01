Pd, Schlein: "Siamo per regolamentare il diritto all'eutanasia"

Pd, Schlein e eutanasia

Elly Schlein torna a parlare della questione eutanasia e fine vita. La leader del Partito Democratico ha infatti affermato che rilanceranno alcune proposte di legge, tra cui quella di poter assicurare un fine vita dignitoso. Questo per il Pd è un argomento importante, presente nel programma del partito della Schlein.

La presidente del Partito Democratico si è poi espressa anche sulla questione della legge della regione Veneto proprio sul fine vita. Secondo Elly Schlein quella del Veneto è un’occasione persa. La leader del Pd ha spiegato che la regione in questione voleva semplicemente dare soltanto dei percorsi attuando quindi quanto già previsto dalla corte. La Schlein ci tiene a rilanciare il fine vita e si dice pronta per un voto in parlamento sulla questione.

Eutanasia, fine vita di nuovo al centro

E’ chiaro che l’argomento del fine vita è di nuovo al centro dell’attenzione. Nel corso degli anni non sono mai mancate delle polemiche e degli scontri in merito, anche da parte dell’opinione pubblica d’altronde. Fatto sta che Elly Schlein ad oggi si ritiene già pronta per poter votare una legge sull’eutanasia e il fine vita dignitoso in parlamento.