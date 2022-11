Il mondo è pieno di stranezze e le teorie del complotto ormai non si contano più.

Questa volta, ad allarmare il web, è un video diffuso da un’emittente cinese su Twitter in cui si vedono delle pecore camminare in cerchio. Saranno possedute? C’è la mano aliena?

Ci troviamo in Cina, a Baoutou, nella provincia della Mongolia cinese. La proprietaria del gregge di pecore ha denunciato ai media locali e nazionali che un branco di animali, per la precisione il gregge numero 13 su 34 dell’ovile, da almeno 12 giorni si comporta in modo strano.

Le pecore hanno iniziato a muoversi in cerchio senza mai fermarsi. Nessuno è ancora riuscito a svelare questo mistero. Che siano affette da una malattia è sicuramente la teoria più razionale e scientifica, ma nessun veterinario ha visitato gli animali. Resta dunque solo una supposizione.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China’s Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People’s Daily, China (@PDChina) November 16, 2022