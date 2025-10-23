Pelle secca: cause e rimedi naturali

La pelle secca è la conseguenza di fattori diversi. Vediamo quali sono i più comuni e come intervenire.

La pelle secca è un disturbo frequente che si manifesta quando lo strato più esterno della cute non riceve un’adeguata idratazione. In questi casi la pelle appare spenta, fragile, può screpolarsi e dare la sensazione di tensione. Con una routine mirata e costante, però, è possibile preservarne morbidezza ed elasticità, prevenendo fastidi e disagi. Vediamo quali sono le principali cause della pelle secca e alcuni rimedi naturali da integrare nella cura quotidiana.

Pelle secca

La pelle rappresenta l’organo più esteso del corpo ed è il nostro primo scudo contro gli agenti esterni. Oltre a proteggerci da batteri, inquinamento e sbalzi di temperatura, contribuisce a mantenere stabile la temperatura corporea e a sostenere funzioni vitali. Avere una pelle sana, quindi, significa non solo apparire meglio, ma anche garantire una protezione fondamentale all’organismo.

Quando i livelli di acqua e lipidi nello strato corneo diminuiscono, la pelle perde elasticità e diventa più ruvida. In questa dinamica entrano in gioco le ghiandole sebacee, responsabili della produzione di sebo, un mix di sostanze grasse che forma una barriera naturale. Questa barriera è essenziale per trattenere l’idratazione e mantenere la pelle morbida e protetta.

Pelle secca: cause

La secchezza cutanea può interessare qualsiasi parte del corpo, anche se mani, piedi, gambe, braccia e viso sono le aree che ne risentono di più e che richiedono maggiore cura. Per gestire al meglio il problema, è utile conoscere i fattori che lo provocano e che riducono la capacità della pelle di produrre sebo e trattenere umidità:

Età : con l’avanzare degli anni la produzione di sebo cala in modo naturale. Nelle donne, dopo la menopausa, i cambiamenti ormonali accentuano questo processo, rendendo la pelle più fragile e secca.

Squilibri ormonali : durante fasi particolari come pubertà o menopausa, le variazioni ormonali possono influire sulla regolazione del sebo e favorire la disidratazione cutanea.

Condizioni di salute : patologie come ipotiroidismo, dermatite atopica, eczema o psoriasi rendono la pelle più incline alla secchezza, perché riducono la funzionalità delle ghiandole sebacee o alterano la barriera cutanea.

Ambiente e clima : il freddo intenso, l’aria secca, la scarsa umidità negli ambienti chiusi o l’esposizione prolungata al sole contribuiscono a impoverire la pelle di idratazione.

Alimentazione: una dieta povera di grassi buoni e vitamine può peggiorare il problema. Inserire pesce, frutta secca, verdura e frutta ricca di vitamine A, C, D ed E aiuta a sostenere la salute della pelle e la sua naturale idratazione.

Pelle secca: i migliori prodotti su Amazon

Prendersi cura della pelle secca è essenziale, ma è importante farlo con i prodotti giusti. Nei paragrafi che seguono, abbiamo selezionato una serie di rimedi per la pelle secca, in vendita su Amazon, alla migliore offerta.

CeraVe, crema idratante per pelle secca e molto secca, 170 ml

Una crema idratante leggera con 3 ceramidi essenziali e acido ialuronico, che aiuta a ripristinare la barriera cutanea e a mantenere la pelle idratata a lungo. Ideale per pelle secca e molto secca, si assorbe rapidamente senza ungere.

NIVEA Crema Corpo Burro di Cacao 250ml, Crema corpo idratante 48 ore per pelle secca arricchita con Siero Idratazione Intensa, Burro di Cacao & Vitamina E

Una crema nutriente con Burro di Cacao e Vitamina E, arricchita con Siero Idratazione Intensa per un’idratazione fino a 48 ore. Dona morbidezza e luminosità alla pelle secca, lasciando una piacevole fragranza avvolgente.

Elizabeth Arden – Green Tea Honey Drops, Crema Corpo al Tè Verde e Gocce di Miele, Rivitalizza e Idrata la Pelle, Rinfresca ed Lenisce, Rigenera Anche la Pelle Arida

Una crema corpo con estratto di tè verde e gocce di miele, che rivitalizza e idrata intensamente la pelle, anche la più arida. La texture fresca e vellutata lascia la pelle morbida, lenita e piacevolmente profumata.