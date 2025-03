Pendolari in agitazione: doppio sciopero in arrivo

Un inizio di settimana turbolento per i pendolari

La settimana in corso si preannuncia particolarmente difficile per i pendolari italiani, che si trovano a dover affrontare un doppio sciopero nel settore dei trasporti. Mercoledì 19 marzo, i treni si fermeranno per un’intera giornata, dalle 9 alle 17, mentre venerdì 21 marzo è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale. Queste azioni di protesta sono state proclamate dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, e si preannunciano come un momento di forte tensione per gli utenti.

Dettagli sugli scioperi e le modalità di attuazione

Lo sciopero di mercoledì interesserà il personale di Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv, con un fermo totale delle attività dalle 9 alle 17. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le modalità di attuazione variano da città a città. A Roma, ad esempio, i servizi di Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati subiranno delle interruzioni, mentre a Milano l’azienda di trasporto pubblico Atm garantirà alcune fasce orarie di servizio, da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Le organizzazioni sindacali hanno già annunciato che, se non ci saranno risposte concrete, un ulteriore sciopero è previsto per il 1° aprile.

Le ragioni della protesta e le richieste dei sindacati

Le motivazioni alla base di queste azioni di sciopero sono molteplici. In primo luogo, i sindacati denunciano il mancato rinnovo del contratto dei ferrovieri, scaduto da oltre un anno e mezzo. Daniele Povegliano di Orsa Ferrovie ha sottolineato come le misure adottate dalla Commissione di Garanzia stiano penalizzando l’utenza, aumentando il numero di scioperi nei giorni lavorativi e compromettendo l’efficacia delle proteste. Inoltre, i sindacati chiedono una revisione delle norme che regolano il diritto di sciopero nel settore ferroviario, evidenziando come il sistema attuale sia uno dei più restrittivi in Europa.

In questo contesto, le organizzazioni sindacali ribadiscono la loro disponibilità a dialogare, ma avvertono che la mobilitazione continuerà fino a quando non verranno rispettati gli impegni assunti dalle parti datoriali. La situazione è quindi in continua evoluzione e i pendolari dovranno prepararsi a una settimana di disagi e incertezze.