L’età pensionabile sta per aumentare, addio quindi ai 67 anni. Ecco a che età si è potrà quindi andare in pensione nei prossimi anni.

Pensione, non sarà più a 67 anni: la nuova età pensionabile

Si continua a discutere sul nodo pensione e, a quanto pare, nel 2027 ci sarà un nuovo aumento dell’età pensionabile che passerà dai 67 anni ai 67 anni e tre mesi.

Secondo infatti la legge Fornero e l’ultimo aggiornamento certificato Istat sulla speranza di vita, l’età pensionabile aumenterà di tre mesi. Il governo, però, sta lavorando su deroghe per alcune categorie di lavoratori, come coloro che sono impiegati in mansioni usuranti e precoci. Il governo è inoltre intenzionato a confermare le misure di flessibilità già in vigore, quali Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna.

Pensione, aumenta l’età: le deroghe

Come visto, l’età pensionabile nel 2027 aumenterà di tre mesi, quindi sarà a 67 anni e tre mesi. Il governo sta però pensando ad alcune deroghe, ovvero:

Una per chi ha già compiuto 64 anni quando entrerà in vigore la nuova norma;

Una progressiva distribuzione dell’aumento in tre anni (2026/28);

Una limitazione della sterilizzazione del rialzo solo ad alcune categorie meritevoli.

La Legge di Bilancio del 2025, infine, ricordiamo che mira al sostegno per i redditi medio-bassi e sulla revisione fiscale.