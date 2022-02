Perché dopo il picco i casi di variante Omicron stanno scendendo velocemente

Tutte le circostanze e gli scenari epidemiologici che spiegano perché dopo il picco a gennaio i casi di variante Omicron stanno scendendo velocemente

Sul perché dopo il picco i casi di variante Omicron stiano scendendo così velocemente in Italia ci sono alcune considerazioni da fare, ma innanzitutto vale il dato: nel nostro paese il picco è ormai alle spalle e dopo i numeri record dello scorso 11 gennaio, con 220.532 contagi, la curva è in costante discesa.

Perché i casi Omicron stanno scendendo: una velocità percepibile in maniera netta

E quello che colpisce è la velocità quasi “fisica” della decrescita dei casi. Eppure, in apparenza, questo andamento sembra essere una costante che non viene influenzata dalla situazione vaccinale o dalle misure adottate. Innanzitutto bisogna capire perché c’è una discesa così veloce di Omicron.

Vantaggi e svantaggi di avere un R0 pari a 10: attacchi chiunque ma restringi subito il campo degli attaccabili

La variante è spaventosamente contagiosa ed ha un R0 pari a 10, il che significa che infetta molto, ma fa anche un’altra cosa: raggiungendo tutti fa ammalare tutti allo stesso momento e fa guarire tutti nello stesso range temporale.

E le misure? Valgono e come e il caso della Germania lo dimostra: lì Omicron ancora è in crescita perché con le limitazioni autoindotte con Delta si è paradossalmente ridotta la possibilità che Omicron espletasse ed al tempo stesso esaurisse il suo compito, dato che con una contagiosità così alta ad un certo punto non trova più persona da infettare.

Le misure e le vaccinazioni, come hanno influito sulla velocità con cui Omicron “sgombra il campo”

L’Italia, che a differenza della Germania è uno dei Paesi più vaccinati al mondo, non ha affrontato Delta chiudendo, perciò ha tenuta inalterata quella mobilità che è stata all’inizio delizia e poi croce di Omicron che ben presto si è trovata a corto di ospiti. Questi fattori in concomitanza hanno determinato la rapidità della discesa dei contagi.