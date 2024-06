Francesco Totti ha messo a segno un gesto social che ha subito attirato l’attenzione dei fan: ha cancellato tutte le foto della compagna Noemi Bocchi. Perché il Capitano ha dato una bella ripulita al suo profilo Instagram?

Francesco Totti cancella tutte le foto di Noemi

Movimento strano sul profilo Instagram di Francesco Totti: sono sparite tutte le foto di Noemi Bocchi. Il Capitano, che ormai sta con la nuova compagna da tempo, ha deciso di punto in bianco di togliere ogni immagine inerente alla sua vita sentimentale. Possibile che ci sia una crisi in corso? Pare proprio di no.

Perché Totti ha cancellato le foto di Noemi?

Nessuna crisi con Noemi: non è questo il motivo per cui Totti ha cancellato tutte le foto di coppia da Instagram. Stando a quanto sostengono alcune indiscrezioni, Francesco è stato ‘costretto’ a fare questa scelta a causa della battaglia legale con l’ex moglie Ilary Blasi.

Ilary Blasi segue Totti: anche dal suo IG spariscono le foto di Bastian

Così come fatto da Totti, anche Ilary ha cancellato da Instagram tutte le foto di coppia con il nuovo compagno Bastian Muller. Sembra che i due ex coniugi siano stati costretti a questa mossa social dai rispettivi legali, in modo da tenere lontano dai riflettori la loro vita privata.