Perché Guendalina Tavassi non è nel cast del GF Vip: la sua versione

Il cast ufficiale del Grande Fratello Vip è stato annunciato e ha riacceso il dibattito sugli ingressi mancati. Tra i 16 concorrenti resi noti non figura Guendalina Tavassi, presente in edizioni precedenti. In una diretta Instagram successiva alla pubblicazione, la 40enne ha chiarito la sua posizione sulle selezioni del programma.

La reazione di Guendalina e il nodo del provino

Nel corso della diretta la Tavassi ha affermato di non essere stata contattata nemmeno per sostenere un provino. Ha escluso trattative in corso e ha spiegato di non voler «inventare nulla» sulla sua assenza. Ha inoltre precisato di aspettare proposte formali invece di sollecitare la produzione.

Al momento non risultano commenti ufficiali da parte della produzione del programma sul criterio di selezione dei concorrenti.

Cosa significa non essere chiamati

Dopo l’annuncio del cast, Guendalina Tavassi ha dichiarato che l’esclusione non va interpretata come una valutazione negativa del suo profilo artistico. Ha precisato che gli autori conoscono il suo potenziale e che la selezione dei partecipanti dipende da molte variabili oltre alla sola notorietà. Ha aggiunto che la sua presenza potrebbe garantire dinamica e spettacolo, perché il pubblico apprezza sia i momenti leggeri sia gli scontri. Si è descritta con autoironia, riconoscendo di provocare talvolta tensioni: «Il litigio fa gola, e io a volte rompo le scatole». Al momento non risultano commenti ufficiali dalla produzione sul motivo dell’esclusione.

Il legame con Ilary Blasi e il desiderio di tornare in TV

Nella diretta Guendalina Tavassi ha parlato del rapporto con Ilary Blasi, incontrata durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Ha affermato che rivederla alla conduzione del Grande Fratello Vip sarebbe stata una motivazione ulteriore per accettare un invito. Ha tuttavia precisato che, nonostante le sollecitazioni sui social, non intende compiere azioni autonome per ottenere un posto in trasmissione. La dichiarazione segue la mancata convocazione segnalata in precedenza e non modifica la posizione ufficiale della produzione.

Disponibilità senza forzature

Guendalina Tavassi si dichiara disponibile a tornare in televisione se la produzione lo vorrà, ma sottolinea di non voler esercitare pressioni sugli autori. La dichiarazione segue la mancata convocazione segnalata in precedenza e mantiene la posizione ufficiale della produzione.

Il suo approccio bilancia il desiderio di visibilità con priorità personali. In passato Tavassi ha rifiutato offerte per motivi familiari, preferendo evitare prolungate lontananze dai figli dopo esperienze come l’Isola dei Famosi. Questa scelta conferma una linea coerente rispetto alle opportunità ricevute.

Il contesto: il cast ufficiale del GF Vip e le reazioni

Il cast annunciato l’8 marzo 2026 comprende sedici concorrenti e mette insieme volti noti del piccolo schermo. Tra i nomi appaiono Adriana Volpe e Raimondo Todaro, insieme ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La prima puntata è confermata per il 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5.

La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. L’elenco dei partecipanti proviene da diversi format televisivi, dai reality ai programmi d’intrattenimento. La produzione prevede una convivenza caratterizzata da alleanze, scontri e momenti di spettacolo.

Questa scelta di cast conferma una linea coerente rispetto alle opportunità precedentemente offerte dalla produzione. Restano attese le reazioni del pubblico e gli sviluppi nelle prime settimane di messa in onda.

Perché il pubblico parla ancora di Guendalina

Il pubblico e i social hanno reagito all’assenza di Guendalina Tavassi dai nomi ufficiali del cast, auspicando un suo ingresso in corsa o rilanciando ricordi delle sue apparizioni precedenti. Tavassi ha richiamato al legame consolidato con il pubblico costruito attraverso il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, e ha dichiarato di preferire per un eventuale ritorno un coinvolgimento serio piuttosto che apparizioni lampo.

La posizione dell’ex gieffina è chiara: non ha sostenuto il provino per la nuova edizione del GF Vip, non risulta contattata dalla produzione e non intende forzare la partecipazione. Rimane tuttavia disponibile a valutare proposte future compatibili con esigenze personali e professionali, lasciando aperta la possibilità di un ritorno graduale. Restano attese le reazioni del pubblico e l’andamento degli ascolti nelle prime settimane di messa in onda.