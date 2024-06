Ultimo e la fidanzata, Jacqueline, tra pochi mesi diventeranno genitori, ma il web esplode in merito a Heather Parisi, mamma della ragazza, che non vedrebbe la figlia da, ormai, 10 lunghi anni.

Pare che Heather Parisi sapesse della gravidanza di Jacqueline e che non si sia espressa a riguardo:

“Già sapeva che la figlia era incinta e non gliene è fregato nulla , non ha più voluto vedere Jacqueline e non vuole nemmeno vedere il nipote”, ha dichiarato l’esperto di gossip, Alessandro Rosica.

Jacqueline è nata nel 2000 dall’amore tra Heather e l’ex marito Giovanni Di Giacomo. Tuttavia, i rapporti tra madre e figlia sono sempre stati difficili. Quando Heather Parisi fu ospite di Belve di Francesca Fagnani, nel 2023, raccontò di vedere regolarmente i suoi figli, anche quelli avuti dal marito in una precedente relazione, ma poco dopo arrivò la smentita di Jacqueline Luna Di Giacomo:

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà. Non vedo mia madre da 10 anni. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.