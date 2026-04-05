Perché Iva Zanicchi è diventata famosa anche per le ciabatte: il suo commento all'imitazione

Scopri il racconto di Iva Zanicchi sul perché usciva in ciabatte in tv e cosa ha detto dell'imitazione di Giulia Vecchio

Negli ultimi giorni l’imitazione di Iva Zanicchi realizzata da Giulia Vecchio per il GialappaShow ha attirato attenzione e commenti, both sui social e in tv. Durante una recente ospitata a Verissimo la cantante ha visto il video e ha reagito con divertimento, elogiando trucco e costume ma scherzando sulla voce. Questo episodio è diventato occasione per raccontare un curioso aneddoto legato alle sue scarpe di scena che nel tempo è entrato nell’immaginario del pubblico.

La vicenda, raccontata in studio, ha messo in luce non solo il lavoro dell’imitazione ma anche il ruolo degli aspetti visivi nello spettacolo televisivo: una scelta di inquadratura o un accessorio apparentemente secondario possono trasformarsi in un marchio riconoscibile. Tra commenti, viralità e qualche polemica sulle somiglianze con imitazioni precedenti, la vicenda rimane prima di tutto un esempio di come la tv costruisca immagini memorabili.

La reazione di Iva Zanicchi a Verissimo

Nel salotto di Verissimo, dopo aver visto la sua imitazione, Iva Zanicchi si è mostrata visibilmente divertita e lusingata per alcuni dettagli: il trucco, il vestito, la collana e la pettinatura le sono sembrati «quasi perfetti». Tuttavia la cantante ha anche precisato che la voce riprodotta non era del tutto la sua, con il suo consueto spirito ironico. Da questo scambio emerge il rapporto tra artista e parodia: la prima può apprezzare la fedeltà estetica pur sottolineando la propria unicità vocale. Il confronto pubblico ha dunque avuto toni leggeri e familiari, contribuendo a smorzare eventuali incomprensioni.

Il racconto delle ciabatte

Tra gli elementi che hanno fatto sorridere tutti c’è il tema delle ciabatte. Iva Zanicchi ha spiegato che durante le registrazioni di Ok Il Prezzo è Giusto spesso si susseguivano più puntate e lei teneva delle ciabatte in camerino per i momenti di pausa. Capita, ha raccontato, di dimenticare di rimettere le scarpe prima di entrare in scena e il regista, per abitudine, inquadrava la prima immagine proprio sui piedi. Quel dettaglio, ripetuto nello spazio televisivo, ha finito per diventare un piccolo segno distintivo nella percezione del pubblico. Nonostante questo, la cantante ha voluto precisare che oggi indossa ancora i tacchi e ha mostrato con orgoglio il tacco che portava in studio.

Perché Giulia Vecchio ha scelto Iva Zanicchi

Giulia Vecchio ha raccontato, in occasione della prima del GialappaShow, le ragioni della sua scelta artistica: l’attrazione verso personaggi dal forte carattere teatrale e dal tratto folcloristico. Per l’imitatrice, la figura di Iva Zanicchi offre spunti goliardici legati alla sua capacità di fare compagnia, raccontare barzellette e costruire una presenza televisiva molto riconoscibile. Vecchio ha aggiunto che certi atteggiamenti le ricordano componenti della sua famiglia, un aspetto che aiuta a rendere l’imitazione più autentica e tridimensionale.

L’artigianalità dietro l’imitazione

La creazione dei personaggi al GialappaShow non è mai casuale: dietro ogni parodia c’è un lavoro di squadra che coinvolge autori, truccatori e costumisti. Giulia Vecchio ha sottolineato il valore di questa artigianalità, spiegando che si costruisce il personaggio «con le mani» fino a raggiungere un equilibrio tra rispetto e esagerazione. È proprio questa costruzione collettiva, secondo l’attrice, che permette alla parodia di staccarsi dall’originale e diventare qualcosa di nuovo, a volte grottesco, ma sempre con un intento artistico riconoscibile.

Impatto sul pubblico e qualche polemica

I video dell’imitazione sono diventati virali e hanno suscitato reazioni entusiastiche sui social, come riportato anche da alcuni quotidiani locali. Non sono mancate però critiche legate a somiglianze con imitazioni precedenti, in particolare quella di una collega trasmessa l’anno prima su Rai2. Ai commenti contrari, Giulia Vecchio ha risposto spiegando che l’obiettivo è creare una versione originale del personaggio e che non sempre chi viene parodiato coglie la stessa ironia. Nel complesso, l’episodio ha mostrato come la satira televisiva possa convivere con il rispetto dell’artista imitato, quando c’è trasparenza sul lavoro creativo e un pizzico di autoironia.

Un’immagine che resta

Alla fine ciò che ha colpito è la forza di un dettaglio: una ciabatta inquadrata per caso è diventata storia raccontata dalla diretta interessata, trasformando un momento di backstage in una piccola leggenda popolare televisiva. La vicenda dimostra come la memoria collettiva della tv si costruisca anche su episodi in apparenza minuti, e come un’imitazione ben fatta possa riaccendere l’interesse verso personaggi già noti. Resta l’augurio che la parodia continui a essere uno strumento di intrattenimento capace di far parlare, sorridere e, quando serve, chiarire i malintesi.