Perché Penelope Massa si è ritirata da Amici 25: la verità dietro la scelta

Lo scorso 28 ottobre 2026 Penelope Massa ha preso la decisione di interrompere il suo percorso dentro Amici 25. L’uscita, avvenuta dopo circa un mese di permanenza nella scuola, ha sorpreso il pubblico e ha alimentato discussioni sui motivi reali della scelta. In un racconto tornato a galla grazie a un video pubblicato su TikTok, la giovane cantante ha spiegato di non sentirsi a suo agio in quel contesto, citando una serie di difficoltà emotive e di adattamento che l’hanno portata a preferire il ritiro. È stata un’opportunità concessa da Rudy Zerbi, ma l’ambiente competitivo si è rivelato troppo per lei.

Nella clip di chiarimento Penelope Massa ha parlato apertamente di ipersensibilità e di come questa caratteristica influisca sul suo modo di vivere le emozioni. Ha sottolineato che non voleva incasellarsi in etichette mediche, ma che il consiglio del suo psicologo l’ha aiutata a capire meglio quel che prova. Ha raccontato, senza drammi inutili, che spesso percepisce emozioni proprie e altrui con grande intensità, elemento che in un contesto sovraeccitato come quello della scuola di Maria De Filippi può diventare ingestibile e controproducente per la sua arte.

Le ragioni del ritiro

Il nucleo della decisione è stato principalmente il malessere emotivo generato dall’ambiente: convivenza forzata, ritmi serrati e competizione hanno creato una condizione in cui la cantante non riusciva più a esprimersi. Ha spiegato che il disagio non è nato da un singolo episodio, bensì da un progressivo accumulo di stress che ha intaccato la sua fiducia. Quando l’ansia ha iniziato a interferire con la performance, la scelta si è resa necessaria per proteggere la sua voce e il proprio equilibrio psicologico. Per lei l’obiettivo era cantare al meglio, ma la pressione l’ha spinta in una spirale che comprometteva proprio quel fine.

Che cos’è l’ipersensibilità per Penelope

Nel suo racconto Penelope ha definito l’ipersensibilità come una sensibilità amplificata verso emozioni e stimoli esterni. Non ha voluto che questo diventasse un’etichetta limitante, ma ha ammesso che riconoscerla le ha permesso di prendere decisioni più consapevoli. Ha chiarito che sentirsi profondamente non è una patologia, ma una caratteristica personale che richiede ambienti e ritmi diversi per essere gestita. In luoghi molto caotici, dove le emozioni degli altri si mescolano alle proprie, la reattività aumenta e la performance artistica può risentirne gravemente.

Come lo stress ha inciso sul canto

Il problema concreto è emerso quando lo stato d’animo ha iniziato a ostacolare l’attività per cui era entrata: il cantare. Penelope ha raccontato che, durante le esibizioni, la tensione la portava a piangere o a giudicarsi severamente, rendendo difficile mantenere il controllo vocale e la presenza scenica. Quel circolo vizioso—ansia, autovalutazione negativa, ulteriore nervosismo—ha eroso la possibilità di migliorare giorno dopo giorno. Per una cantante, la relazione tra stato emotivo e resa tecnica è cruciale: se manca tranquillità, la voce ne risente e l’apprendimento stesso rallenta o si blocca.

La rottura e la scelta di fermarsi

Decidere di lasciare non è stato sinonimo di arrendersi, ma una scelta terapeutica e professionale per ritrovare spazio personale. Penelope Massa ha scelto di fermarsi per respirare, riprendere in mano i propri tempi e ritrovare la motivazione lontano dai riflettori. Ha ritenuto necessario creare distacco per ripristinare la serenità che le consente di lavorare sulla voce senza la pressione continua. Questa pausa mirata è stata presentata come un atto di cura verso se stessa, utile per rientrare in futuro più forte e con strumenti emotivi migliori.

Cosa resta dell’esperienza

Nonostante il percorso breve, l’ex allieva riconosce il valore formativo di Amici 25: nuove amicizie, confronti con coach e colleghi, e soprattutto l’abitudine a esibirsi in pubblico. Ha ammesso che la scuola è stata una palestra per affrontare la paura di salire su un palco, un passo che voleva compiere e in parte è riuscita a fare. Oggi considera quell’episodio come un capitolo utile nella sua crescita artistica, non come una sconfitta. L’opportunità concessa da Rudy Zerbi resta per lei un ponte verso nuove possibilità, ma a tempi diversi e con priorità diverse.

In conclusione, la vicenda di Penelope Massa a Amici 25 mette in luce quanto il mondo dei talent show possa essere esigente non solo tecnicamente ma anche emotivamente. La sua scelta di ritirarsi rimane coerente con la necessità di tutelare la salute mentale e la qualità artistica; un promemoria sul fatto che il percorso creativo non segue sempre le scadenze televisive e che prendersi cura di sé può essere il primo passo per una carriera sostenibile.