Perché serve subito una regolamentazione internazionale dell'intelligenza artificiale, secondo Sam Altman

Sam Altman, intervenuto il 19 febbraio 2026 al summit indiano, ha sollecitato regole internazionali per l'AI e ha sottolineato l'importanza della democratizzazione per evitare concentrazioni di potere

Sam Altman chiede una regolamentazione globale dell’intelligenza artificiale

Al summit sull’impatto dell’intelligenza artificiale di New Delhi, il 19, Sam Altman — amministratore delegato di OpenAI — ha lanciato un appello netto: servono regole comuni e veloci a livello internazionale. La sua proposta prevede la creazione di un organismo sovranazionale capace di coordinare standard, scambi di informazione e risposte rapide alle emergenze legate ai sistemi di AI.

Perché una regola comune

Secondo Altman, l’evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale corre più veloce delle capacità normative nazionali. Se lasciata senza coordinamento, la tecnologia rischia di concentrarsi nelle mani di pochi attori o Paesi, creando forti squilibri di potere e accesso. Un ente internazionale, nella sua visione, avrebbe funzioni di monitoraggio, condivisione delle informazioni e attivazione di protocolli in caso di minacce transnazionali — dalla sicurezza dei modelli all’uso malevolo delle tecnologie.

Implicazioni pratiche per governi e imprese

La mancanza di norme armonizzate comporta costi reali: regole divergenti complicano l’adozione responsabile delle tecnologie e aumentano gli oneri per le aziende che operano su più mercati. Per questo Altman e altri partecipanti al summit hanno richiamato l’attenzione su strumenti di RegTech, governance interna e procedure standardizzate che facilitino la conformità a eventuali regole internazionali. In concreto, le imprese dovranno rivedere sistemi di gestione dei dati, controlli di sicurezza e processi di valutazione dell’impatto.

Democratizzare l’AI come strategia di sicurezza

Un tema ricorrente nel discorso è la “democratizzazione” dell’AI: rendere l’accesso alle tecnologie più ampio e distribuito può diffondere benefici economici e sociali, contrastando concentrazioni pericolose. Allargare l’accesso richiede però un quadro condiviso di responsabilità e salvaguardie tecniche, perché senza controlli adeguati si aumentano anche i rischi di abuso.

Benefici per il Global South

La diminuzione dei costi d’uso dei modelli ha già permesso a molte realtà del Sud del mondo di accedere a capacità avanzate. Questo trend può tradursi in miglioramenti in settori come istruzione, sanità e imprese locali, offrendo nuove opportunità economiche a regioni finora meno servite dall’innovazione. Occorre però che l’espansione sia accompagnata da politiche di supporto e infrastrutture adeguate.

Rischi concreti e priorità tecniche

Altman ha richiamato l’attenzione su minacce specifiche: dall’impiego di modelli per scopi dannosi (anche in ambiti biologici) all’impatto occupazionale dovuto all’automazione. Per limitare questi pericoli servono regole chiare e misure tecniche — controlli sui modelli, linee guida per l’uso responsabile e protocolli di intervento rapido. Un altro punto sollevato riguarda l’impatto ambientale: l’espansione dei data center aumenta la domanda di elettricità e raffreddamento, e deve essere integrata nelle valutazioni strategiche e negli obblighi di efficienza energetica.

Funzioni e compiti proposti per l’organismo internazionale

Tra le attività prospettate figurano: – definizione di standard di sicurezza condivisi; – scambio strutturato di informazioni tra governi e industria; – attivazione di protocolli di emergenza per minacce rilevanti; – supporto alla convergenza normativa per ridurre vuoti legali e asimmetrie competitive.

Una rete di questo tipo dovrebbe ridurre i tempi di reazione e uniformare pratiche, limitando le opportunità di sfruttamento normativo da parte di attori ostili.

Cooperazione pubblico-privata e impegni industriali

Al summit hanno partecipato leader politici e rappresentanti del settore tecnologico, che hanno discusso forme di investimento e partnership per ottimizzare infrastrutture e sicurezza. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono l’ampliamento della capacità dei data center e collaborazioni per aumentare l’efficienza energetica e la resilienza operativa. Le autorità chiedono però piani concreti di mitigazione e criteri di governance: senza questi, la fiducia pubblica e l’attrattività degli investimenti rischiano di venir meno.

Che cosa succederà ora

La proposta di Altman dovrebbe portare all’apertura di tavoli multilaterali e consultazioni tra Stati, industrie e organismi internazionali. L’esito dipenderà dalla capacità di trasformare principi generali in obblighi operativi e standard tecnici verificabili. Se si riuscirà a conciliare innovazione, tutela dei diritti e sostenibilità, l’AI potrà distribuire vantaggi più equi; in caso contrario, il rischio resta quello di una frammentazione normativa con conseguenze economiche e di sicurezza.

