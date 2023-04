Perde l'amore della sua vita dopo soli 5 giorni dal loro matrimonio

Dopo soli 5 giorni dal loro matrimonio celebrato in ospedale lui perde il suo amore e rimane solo con due figli

Una terribile storia di dolore che arriva dall’Irlanda, con un uomo che perde l’amore della sua vita a 5 giorni dal loro matrimonio. Dai media del Regno Unito si apprende dello strazio del 35enne Dave McLoughlin, che ha visto la sua Michelle, nata Crowe e di soli 33 anni, abbandonarlo dopo averla sposata. La coppia viveva a Tipperary, in Irlanda, e Dave, che è padre di due figli afferma che la cerimonia, quando ormai Michelle sapeva di morire, è stata “sorprendente”, con sua moglie che ha trovato la forza di camminare lungo il corridoio.

Perde la moglie dopo 5 giorni soli

“Voglio ringraziare gli infermieri e il personale. Non è come avevamo immaginato la nostra prima notte di nozze, ma loro l’hanno resa altrettanto speciale”. Purtroppo poi Michelle è morta meno di una settimana dopo, lasciando il suo nuovo marito e i loro figli Cillian, 13 anni, e Oisin, di un anno. La coppia si era conosciuta nel giugno 2004 quando erano solo adolescenti. A maggio 2016, Dave e Michelle si erano fidanzati e la coppia aveva iniziato lentamente a fare piani per sposarsi. Il buio era arrivato a settembre 2022 quando a Michelle è stato diagnosticato un cancro al seno, mesi dopo aver accolto il loro figlio più piccolo.

La tragica scomparsa della madre di Dave

I media fanno sapere che soltanto pochi anni prima, Dave aveva perso sua madre, Noreen, 72 anni, a causa di un cancro ai polmoni. Dopo la diagnosi, a Michelle è stato detto che aveva un tumore al seno sinistro di 8 cm e che aveva bisogno di chemioterapia, poi aveva subito una una mastectomia il 14 febbraio 2023 ed i medici le avevano dato la terribile notizia che il cancro c’era ancora. Ma c’era ancora il suo amore per Dave, che ha voluto sposare prima di morire.