Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la rottura una manciata di giorni fa. Cosa è successo dopo l’addio? Secondo i beninformati, i due si stanno ancora sentendo.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la rottura

Lo scorso 3 agosto, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato che si sono lasciati. La notizia ha fatto il giro dei social in un lampo, gettando nello sconforto i tanti fan dei Perletti. Alcuni seguaci sono addirittura finiti all’ospedale. Nelle ultime ore, però, i due potrebbero essersi riavvicinati.

L’indiscrezione su Perla Vatiero e Mirko Brunetti

L’esperta di gossip Deianira Marzano, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato:

“P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso”.

La Marzano non ha fatto il nome della Vatiero e di Brunetti, ma i fan sono sicuri che le iniziali utilizzate siano proprio quelle di Perla e Mirko.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: che ne sarà di loro?

Dopo l’indiscrezione lanciata da Deianira, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa ne sarà di Perla e Mirko. Quando la Vatiero ha annunciato la rottura, ha sottolineato che Brunetti è stato per lei “un amore immenso“, che farà per sempre parte della sua vita. Anche il ragazzo ha utilizzato parole bellissime per l’ex: “è tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre parte di me“. Torneranno insieme? Staremo a vedere.