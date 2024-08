Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati. La notizia era nell’aria da giorni, ma soltanto nelle ultime ore i due hanno ufficializzato la rottura, con un comunicato che ha mandato nel panico i fan. Alcuni seguaci sono addirittura finiti in ospedale.

Rottura Perla e Mirko: i fan finiscono in ospedale

La storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è giunta nuovamente al capolinea. Che i due fossero in crisi era palese, visto che non apparivano più insieme sui social, ma l’addio non era stato ancora confermato. Qualche giorno fa, con un comunicato congiunto, hanno vuotato il sacco. I fan, neanche a dirlo, hanno subito dato vita ad una specie di psicodramma. Alcuni sono addirittura finiti in ospedale.

L’indiscrezione sui fan di Perla e Mirko

E’ stata l’esperta di gossip Deianira Marzano ad annunciare che alcuni fan di Perla e Mirko sono finiti in ospedale. Una segnalazione che le è arrivata su Instagram recita:

“Buongiorno, volevo dirvi che due delle nostre ragazze sono in ospedale. La nostra leader Matea Croazia sta molto male e attualmente non si è ancora ripresa. Vanessa si è ripresa oggi, l’ho sentita personalmente e sta meglio, ma è distrutta. Sono state male a causa della rottura. Senza rendersene conto, sono svenute e sono rimaste tutta la notte in ospedale. Vi rendete conto che questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che il loro amore debba finire. Non può essere distrutto così”.

Mirko e Perla, la situazione con i fan è degenerata

Follia, follia pura. Non c’è un’altra parola per descrivere quanto sta succedendo tra i fan di Perla e Mirko. Sui social sono tanti i post che parlano della rottura e quasi tutti hanno un tono melodrammatico che fa venire la pelle d’oca. Una situazione preoccupante, allarmante, non sana. Fortunatamente, alcuni seguaci si sono resi conto della cosa e stanno provando a sollevare un dibattito. Speriamo solo che questo caos possa portare ad un ridimensionamento della realtà.