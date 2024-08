Perla Vatiero e Mirko Brunetti, noti al pubblico per la loro partecipazione a Temptation Island 2023 e all’ultima edizione del Grande Fratello, hanno recentemente annunciato la fine della loro relazione.

L’annuncio della separazione sui social

A pochi giorni dalla separazione, i due ex partecipanti al Grande Fratello stanno già ricostruendo le loro vite da single, suscitando l’interesse dei loro fan e degli appassionati di gossip. Il 3 agosto, Perla e Mirko hanno utilizzato i social media per comunicare la loro decisione di separarsi. Perla è stata la prima a pubblicare un post su Instagram, spiegando che, per il bene di entrambi, avevano deciso di prendere strade diverse. Poco dopo, Mirko ha confermato la rottura con un messaggio in cui ha sottolineato l’importanza di crescere insieme in una coppia, senza mai sentirsi un ostacolo per i sogni e le ambizioni dell’altro. Questo segnale di chiusura ha messo fine a una relazione che aveva catturato l’attenzione di molti.

La vita da single di Perla e Mirko

Dopo l’annuncio della separazione, Perla ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua situazione emotiva. Ha rivelato di essere in terapia da un mese e mezzo per affrontare l’ansia provocata dalla rottura e ha deciso di prendersi una pausa dai social media per proteggere la propria salute mentale. Nel frattempo, ha registrato una significativa perdita di follower rispetto a Mirko, che sembra affrontare la separazione in modo più riservato.

Nuovi inizi e speculazioni

Secondo alcune segnalazioni, Perla ha deciso di prendersi una pausa dalla routine quotidiana con un viaggio a Mykonos, accompagnata dalla sorella e alcune amiche. Nel frattempo, Mirko sta apparentemente ricostruendo la sua vita lontano dai riflettori.