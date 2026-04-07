Petacciato, frana riattivata: A14, statale 16 e ferrovia sospese con caos sui treni

Emergenza viabilità: la riattivazione della frana di Petacciato insieme al crollo del ponte sul Trigno ha interrotto più assi stradali e ferroviari, lasciando centinaia di persone in attesa nella stazione di Termoli

Il ripresentarsi della frana di Petacciato ha causato una sospensione massiccia dei collegamenti lungo la costa adriatica, con ricadute immediate su autostrade, statali e ferrovie. La combinazione tra il cedimento del versante e il precedente crollo del ponte sul fiume Trigno ha reso impraticabili le principali vie di transito, isolando di fatto alcune tratte e generando code prolungate e attese impreviste per pendolari e viaggiatori a lunga percorrenza.

Nel nodo ferroviario di Termoli si è creata una situazione di forte pressione: famiglie, studenti e pendolari si trovano in stazione in attesa di indicazioni, mentre i convogli a lunga percorrenza sono stati bloccati o cancellati. Le autorità e le società di gestione stanno effettuando verifiche tecniche e monitoraggi continui per valutare la stabilità del territorio e delle infrastrutture, adottando provvedimenti precauzionali per la sicurezza.

Cosa è successo e perché

La frana, nota da oltre un secolo per la sua estensione e dinamicità, si è rimessa in moto dopo giorni di maltempo e dopo l’accumulo di acqua nei terreni argillosi che ne hanno ridotto la coesione. L’attivazione dei sensori installati nell’area ha segnalato movimenti anomali, inducendo gli enti responsabili a chiudere preventivamente il tratto dell’autostrada A14 e a sospendere la circolazione sulla linea ferroviaria adriatica nel segmento coinvolto.

Il crollo del ponte sul Trigno

Il cedimento del ponte sul fiume Trigno, verificatosi il 2 aprile, aveva già reso inutilizzabile la statale 16 in quella zona. Questa interruzione, unita alla riattivazione della frana a Petacciato, ha eliminato le alternative di deviazione per i veicoli, rendendo impossibile smaltire il traffico e amplificando l’impatto sulla mobilità regionale e nazionale.

La riattivazione del versante

Il movimento del versante non è improvviso ma progressivo: si tratta di uno spostamento lento e profondo che interessa vaste aree costiere. La presenza di crepe, dislivelli e asfalto spezzato nelle strade minori ha confermato la ripresa dell’attività franosa, costringendo a evacuazioni precauzionali in alcune zone alte del paese per tutelare la popolazione residente.

Conseguenze per la circolazione e i pendolari

Oltre alla chiusura cautelativa dell’A14, le limitazioni alla statale 16 e la sospensione della ferrovia hanno generato una situazione di paralisi lungo la dorsale adriatica: treni ad alta velocità, Intercity e regionali registrano ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso. Nei pressi di Termoli i passeggeri hanno trovato un numero limitato di alternative e file lunghe agli sportelli per informazioni e biglietti.

La situazione alla stazione di Termoli

In stazione sono fermi, tra gli altri convogli, un Frecciarossa diretto a nord e un Intercity con destinazione Bolzano. Centinaia di persone attendono notizie sulla ripresa del servizio; dalle biglietterie sono stati annunciati autobus sostitutivi, ma senza orari certi. Un’ambulanza è stata messa a disposizione in Piazza Garibaldi per casi di necessità e il personale di Trenitalia e delle forze dell’ordine presidia l’area per mantenere ordine e fornire assistenza.

Assistenza e comunicazione

Il personale allo scalo segnala che la difficoltà maggiore è la mancanza di vie alternative percorribili, visto che anche le strade veloci e i collegamenti secondari risultano compromessi. Le informazioni ai viaggiatori sono in continuo aggiornamento, ma l’incertezza sui tempi di riapertura rende complicata la pianificazione dei trasferimenti.

Il fenomeno, la prevenzione e le prospettive

La frana di Petacciato rappresenta uno dei dissesti idrogeologici più complessi d’Europa: un corpo di terreno che, accumulando acqua, perde stabilità e scivola verso la costa. Nel passato la riattivazione aveva già danneggiato infrastrutture e provocato demolizioni mirate per alleggerire il versante. Oggi le autorità mettono in campo un mix di monitoraggi geotecnici, verifiche strutturali e interventi di protezione civile per limitare i rischi e ristabilire la circolazione in condizioni di sicurezza.

Misure in corso e attenzione alla sicurezza

Le società incaricate stanno effettuando indagini con sensori, rilievi e sorveglianza sul fronte franoso; droni e squadre dei Vigili del Fuoco supportano le attività. Le chiusure sono state disposte in via precauzionale per evitare esiti gravi in caso di ulteriori movimenti. Nel frattempo proseguono le evacuazioni mirate e il coordinamento tra enti locali, Rfi e gestori autostradali per definire tempi e modalità di riapertura.

La situazione resta in evoluzione e richiederà tempi tecnici per la diagnosi e per eventuali interventi di ripristino. Per i viaggiatori è fondamentale consultare i canali ufficiali delle società di trasporto e delle autorità locali: solo così sarà possibile ricevere aggiornamenti affidabili sulle alternative di viaggio e sulle tempistiche di ripresa del servizio.