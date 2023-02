Piano cottura ad induzione: le offerte Amazon

I vari modelli di piano cottura ad induzione presenti in commercio aiutano a preparare i piatti in modo rapido e pratico per un risparmio energetico.

I modelli di piano cottura tradizionali stanno andando pian piano in disuso. I consumatori preferiscono optare per una tecnologia maggiormente all’avanguardia e che sia pratica al tempo stesso. Per questo, la scelta ricade sui modelli di piano cottura ad induzione che permettono di agevolare la preparazione dei piatti in cucina. Vediamo le offerte migliori e cosa propone Amazon.

Piano cottura ad induzione

Sono una tipologia di cottura molto apprezzata e usata in Italia anche perché è considerata particolarmente sicura e durevole nel tempo. Sono molti gli utenti che decidono di optare per una tecnologia più all’avanguardia come è appunto il piano cottura ad induzione, anche per una maggiore praticità in cucina.

Si distingue dal piano cottura a gas, quindi tradizionale, proprio perché il collegamento avviene tramite rete elettrica domestica e, per questo sono definiti, piani di cottura elettrici. Sono considerati molto più rapidi ed efficienti proprio perché trasmettono il calore direttamente alla pentola in modo da avere una cottura veloce.

Il piano di cottura ad induzione è particolarmente usato anche perché permette di ridurre gli sprechi, ma è necessario usare delle pentole o delle padelle che abbiano fondo piatto e siano realizzate in materiali come l’acciaio e la ghisa. Per preparare i cibi su questo piano di cottura è necessario avere delle pentole che siano realizzate in rame oppure alluminio.

Un piano di cottura di questo tipo è dotato poi di una serie di funzioni e accessori come per esempio la possibilità di regolare la temperatura oppure impostare il timer in modo da verificare le diverse preparazioni e tipi di cottura dei piatti. Un piano di cottura di questo tipo sicuramente permette di risparmiare, ma allo stesso tempo anche di essere maggiormente efficiente durante le preparazioni dei piatti.

Piano di cottura ad induzione: modelli

I modelli di piano di cottura ad induzione possono essere alquanto vari dal momento che si distinguono in base alle dimensioni, in numero dei fuochi le zone di cottura. Per esempio si possono trovare modelli che abbiano 2,4 oppure 5 fuochi a seconda ovviamente di quanti componenti vi sono in famiglia.

In commercio è possibile trovare anche modelli che permettono di connettere e collegare tra di loro i diversi fuochi in modo da poterli trasformare in zone di cottura. Così facendo, è possibile usare pentole di dimensioni anche più grandi per poter cucinare. Oltre alle estetica e al design che può essere più o meno accattivante, bisogna anche pensare alle funzioni che ogni modello dispone.

Infatti, alcuni modelli di piano cottura ad induzione si distinguono per strumenti extra come lo spegnimento automatico la funzione sicurezza. I modelli in commercio sono vari anche in base ai tipi di marchi che possono essere Bosch, Candy oppure Samsung, che sono sicuramente tra i migliori.

Piano di cottura ad induzione: Amazon

Per trovare le migliori offerte e promozioni riguardo questo accessorio per la cucina, l’e-commerce di Amazon permette di trovare diversi modelli e, cliccando sulla foto, si visualizzano i vari dettagli. Qui sotto una classifica dei tre migliori modelli di piano cottura ad induzione in base alle proprie esigenze tra i più vantaggiosi con una descrizione di ognuno.

1)Electrolux LIL61443C

Un piano di cottura ad induzione che cuoce i piatti in maniera rapida grazie anche alle zone cottura che raggiungono velocemente le alte temperature. Un piano di cottura molto flessibile che permette di usare varie pentole e padelle per cucinare allo stesso tempo. È l’ideale per preparare i piatti in maniera rapida.

2)Smeg SI2741D

Un modello da incasso di colore nero con display led e controllo touch. Molto potente con funzione timer e particolarmente consigliato in base alle recensioni dei consumatori.

3)De Longhi PIN 62

Un modello del noto marchio De Longhi con quattro fuochi dotato di comandi Touch Control e timer con spegnimento automatico delle zone di cottura. Di colore nero, consigliato e facile da pulire.

