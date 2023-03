Piazzapulita, Boldrini contro il ministro Piantedosi: "Come si può dare la colpa ai genitori?"

Piazzapulita, Boldrini contro il ministro Piantedosi: "Come si può dare la c...

Nella puntata di Piazzapulita di giovedì 23 marzo è intervenuta come ospite Laura Boldrini. La deputata nel corso dei suoi interventi ha toccato diversi aspetti a cominciare dalla strage di Cutro nella quale hanno perso la vita decine e decine di migranti. Boldrini ha criticato fortemente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Il governo ha fatto tutto tristemente e cinicamente da solo, ma si può dire che la colpa è dei genitori?”, ha dichiarato.

Piazzapulita, Boldrini contro il ministro Piantedosi: “Come si fa a dare la colpa ai genitori?”

La deputata, sul ministro dell’Interno ha in particolare dichiarato: “Non è che c’è stato l’attacco per fare l’attacco. Il ministro Piantedosi va a Cutro, guarda la spiaggia dove è accaduto il naufragio, non va al Palazzetto dello Sport dove c’erano le bare, non dedica neanche un quarto d’ora del suo tempo a parlare con i sopravvissuti e fa la conferenza stampa e riesce a dire che la responsabilità della morte dei bimbi ricade sui genitori. L’opposizione non ha dovuto fare nulla. Hanno dovuto fare tutto tristemente e cinicamente da soli. Ma si può dire che la colpa è di quei genitori?”.

“Meloni dice che bisogna bloccare le partenze”

Non ultimo, Laura Boldrini ha espresso un commento altrettanto critico sul Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A tale proposito ha dichiarato: “Meloni a Bruxelles non chiede la redistribuzione dei migranti, e la revisione del regolamento di Dublino, per non alterare i suoi rapporti con i suoi partner europei, come Morawiecki e Orban. Dice solo che bisogna bloccare le partenze, ma cosa facciamo, blindiamo l’Afghanistan?”.