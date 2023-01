Durante una lite domestica scoppiata in casa per motivi banali un 46enne picchia la moglie con il mattarello e la manda al pronto soccorso

San Silvestro all’insegna della brutalità a Como, dove lui picchia la moglie con il mattarello, arrestato 48enne.

Un uomo originario dello Sri Lanka spedisce la coniuge all’ospedale ed ora è in carcere dopo il fermo ad opera dei carabinieri. Da quanto si apprende il 48enne avrebbe usato un mattarello di legno che aveva in casa per infliggere traumi diffusi sul corpo della moglie che è stata costretta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Valduce.

Picchia la moglie con il mattarello

Dopo la segnalazione alle forse dell’ordine ai sanitari i carabinieri di Como hanno rintracciato e arrestato il marito, un uomo di 48 anni originario dello Sri Lanka e residente a Como.

Lui è di certo il responsabile delle lesioni provocate alla moglie. Ma perché l’aveva picchiata? Per una lite scoppiata in casa per motivi banali.

Violenze e maltrattamenti seriali

La vittima ha riferito che quelle violenze e quei maltrattamenti erano ricorrenti ed a carico dell’uomo si configura l’ipotesi di maltrattamenti e lesioni, da cui è scattato l’arresto in flagranza di reato. I media spiegano che la vittima è stata dimessa con una diagnosi di traumi, soprattutto alla spalla e alla gamba destra.

Dal canto loro i carabinieri hanno condotto in carcere al Bassone il marito.