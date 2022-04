Picchia sua moglie e getta a terra il figlio di un anno, arrestato dalla polizia

Accusandola di averlo tradito si avventa contro la moglie e la picchia, poi e getta a terra suo figlio di un anno ma viene arrestato dalla polizia

Arriva da Firenze la tremenda vicenda di un uomo che picchia sua moglie e getta a terra il figlio di un anno e che è stato arrestato dalla polizia. Ma c’è di più: uno degli agenti intervenuti è riuscito a salvare il bambino afferrandolo prima dell’impatto dopo che il padre, un 24enne di nazionalità nigeriana, lo aveva lasciato cadere a terra dopo averlo strappato alle braccia della madre che aveva picchiato furiosamente.

Picchia sua moglie e getta a terra il figlio

I media spiegano che i poliziotti erano stati chiamati a intervenire in un appartamento dai vicini di casa della coppia. La donna infatti, dopo una prima scarica di botte, si era rifugiata da loro. Pare che il marito l’avesse accusata di tradimento, poi spintonata e afferrata per il collo, questo per strapparle il figlio dalle braccia. Uno dei vicini di casa era anche intervenuto ma sarebbe stato a sua volta picchiato dal 24enne.

Il tuffo provvidenziale dell’ispettore

Quando sono arrivati gli agenti ed hanno fatto irruzione nell’appartamento l’uomo alla loro vista ha lasciato cadere il figlio a terra. A salvare il piccolo un ispettore di polizia che si è lanciato ed è riuscito ad afferrarlo al volo prima che sbattesse a terra. L’uomo è stato arrestato e la moglie e i due figli, di uno e tre anni, sono ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.