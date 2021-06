Piemonte, forti temporali e violente grandinate: continua l’ondata di maltempo nella regione

Forti temporali e violente grandinate continuano ad abbattersi sui territori del Piemonte, localizzandosi su Torino, Asti, Cuneo, Vercelli e Biella.

In Piemonte, il clima continua a essere dominato da violenti temporali pomeridiani e grandinate che stanno provocando svariati danni e disagi alla popolazione.

Piemonte, forti temporali e violente grandinate nella regione

A partire dallo scorso 22 giugno, sul Piemonte si è abbattuta una nuova ondata di maltempo caratterizzata da forti temporali e grandinate, molto frequenti soprattutto nella fascia pomeridiana della giornata.

In un primo momento, l’instabilità climatica si era localizzata, principalmente, nel Torinese ma si è poi estesa anche sui territori di Asti, Vercelli e dell’alto Cuneese.

In provincia di Torino, in particolare, sono state registrate le grandinate più intense e impetuose: in questo contesto, infatti, in località come Cirié le strade sono state rapidamente ricoperte da un fitto strato di ghiaccio che ha creato molte difficolta alla viabilità stradale.

Tra le altre località gravemente compromesse dalla grandine, poi, figurano anche i vigneti di Viverone, sempre in provincia di Torino, danneggiati dal maltempo.

Piemonte, forti temporali e violente grandinate nella regione: Biella

Al pari di Torino, Asti, Vercelli e Cuneo, un altro territorio molto colpito dall’instabilità climatica che ha improvvisamente invaso il Piemonte è Biella.

Nel corso dei ripetuti rovesci e temporali che si sono addensato sulla città, infatti, un fulmine si è abbattuto sull’edificio che ospita la sede del Tribunale di Biella, mandando in tilt il sistema antincendio della struttura.

In seguito all’evento, sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno deciso di far evacuare l’intero fabbricato e hanno provveduto a verificare e mettere in sicurezza l’impianto.

La sede del Tribunale di Biella, inoltre, è stata raggiunta anche da alcune volanti della Polizia di Stato che sono intervenute sul posto per prestare soccorso.

Piemonte, forti temporali e violente grandinate nella regione: Lombardia

Il maltempo non si è imposto soltanto sui territori del Piemonte ma intensi temporali sono stati segnalati anche sulla Lombardia. In questo caso, i rovesci si sono concentrati in modo prevalenti sulla provincia di Lecco.

Sulla base dei dati più aggiornati rispetto alla situazione temporali in Lombardia, è stato rivelato che a Rovagnate sono caduti 24 millimetri di pioggia; a Santa Maria Hoe, 21 millimetri di pioggia, mentre a Perego, 19 millimetri di pioggia.