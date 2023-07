Pier Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio sulla cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset. L’Ad del Biscione ha spiegato il motivo per cui ha preferito allontanare la conduttrice dalla sua Rete.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi ha parlato della cacciata di Barbara D’Urso. La conduttrice non sarà più al timone di Pomeriggio 5, che è stato affidato a Myrta Merlino. Resterà comunque sotto contratto con la Rete fino a dicembre. Stando a quanto sostiene Berlusconi, Carmelita è stata messa alla porta con una decisione congiunta. La diretta interessata, però, l’ha prontamente smentito.

Pier Silvio ha dichiarato:

“Ringrazio Barbara per il grandissimo lavoro che ha fatto con noi in questi anni, per la professionalità e per l’impegno. Lei è venuta a chiederci, prima della fine del contratto, un rinnovo e una garanzia su un prime time da fare all’anno. Noi oggi queste garanzie, se non c’è un prodotto che è stato individuato, non le diamo più. Da quel momento ci siamo resi conto che magari per Barbara Pomeriggio 5 era una gabbia anche un po’ stretta”.